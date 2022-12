Szamani przepowiadają losy wojny. Wąż prześlizgiwał się po zdjęciach przywódców

Peruwiańscy szamani podczas środowej uroczystości rozsypali liście koki i płatki kwiatów, a wąż o imieniu Maria prześlizgiwał się po zdjęciach światowych przywódców, w tym prezydentów Ukrainy i Rosji.

- Wszystko to się uspokoi. Przyjdzie pokój, spokój. To właśnie widzieliśmy - powiedział szaman Cleofe Sedano, którego cytuje agencja Reuters. Zgodnie z wyrocznią traktat pokojowy między Ukrainą i Rosją zostanie podpisany do sierpnia.

Wojna w Ukrainie. Peruwiańscy szamani wieszczą pokój

Podczas odbywającej się jak zawsze pod koniec grudnia ceremonii zgromadzeni bili w bębny, śpiewali i pili mocny halucynogenny napar, aby móc snuć przepowiednie na najbliższe 12 miesięcy - relacjonowało francuskie radio RFI.

Zebrani przepowiedzieli także klęski żywiołowe. - W przyszłym roku będzie trzęsienie ziemi, ale nie w stolicy Peru, w innym miejscu, głównie za granicą w północnej części Ameryki, która może być Stanami Zjednoczonymi... będzie wiele tragedii, głównie klimatycznych - powiedział szaman Walter Alarcon.

RadioZET.pl/PAP