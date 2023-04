Pies rzucił się na 4-latkę. "Wszędzie była krew, płakałam i panikowałam"

W miniony czwartek w angielskim mieście Nuneaton rozegrał się prawdziwy horror. Matka wraz ze swoją 4-letnią córką były w domu przyjaciela rodziny. Kobieta z dzieckiem bawiły się na parterze, podczas gdy w pokoju na piętrze zamknięty był buldog amerykański.

4-latka zaatakowana przez psa. Ugryzł ją w twarz

Z relacji 32-letniej kobiety wynika, że pies jakimś sposobem otworzył drzwi i zszedł na dół. - Pies podszedł najpierw do mnie, więc kazałam mu wrócić na górę, wtedy moja córka Luna wykrzyknęła jego imię. To musiało go rozwścieczyć, bo nie lubił, gdy ta się z nim bawiła - opowiadała.

Ułamek sekundy później pies chwycił 4-latkę za twarz i powalił na ziemię. Matka natychmiast ruszyła z pomocą. - Kopałam go i uderzałam, ale przez chwilę nie mogłam go od niej oderwać. Gdy podniosłam córkę z podłogi, natychmiast zadzwoniłam na numer alarmowy - mówiła kobieta.

Buldog pogryzł 4-latkę. Nie było wolnej karetki

Dyspozytor powiedział 32-latce, że obecnie nie mają żadnych wolnych karetek, a pomoc może przyjechać za kilka godzin. W tej sytuacji kobieta nie miała wyjścia, zamówiła taksówkę, która zawiozła ją i jej córkę do szpitala. - Wszędzie było mnóstwo krwi, ale Luna była spokojna, to ja płakałam i panikowałam - powiedziała.

Specjaliści z zakresu chirurgi przez dwie godziny operowali dziewczynkę. 4-latka ma na twarzy 40 szwów. Lekarze zaznaczyli, że blizny po ranach zostaną z nią do końca życia. "Daily Mail" podało, że pies, który zaatakował dziecko został złapany i uśpiony.

RadioZET.pl/"Daily Mail"