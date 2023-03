Pilot samolotu zemdlał w powietrzu. Pasażer pomagał w lądowaniu

Na pokładzie samolotu lecącego z Las Vegas do Ohio w USA doszło do niebezpiecznego incydentu. Pilot źle się poczuł, później zemdlał. Pomógł jeden z pasażerów, który był certyfikowanym pilotem - na co dzień pracuje w innych liniach lotniczych. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze, a samolot bezpiecznie wrócił na lotnisko.