Pojechała z mężem na urlop i spadła z klifu. Szokujący finał śledztwa

Dramat wydarzył się we wrześniu 2021 roku. 31-letnia Fawziyah Javed i jej mąż 29-letni Kashif Anwar wybrali się na kilkudniową wycieczkę do Edynburga. Kiedy zwiedzali Arthur's Seat, najwyższy szczyt parku Holyrood, doszło do tragedii. 31-latka spadła z klifu z wysokości 15 metrów. Policja od razu określiła zdarzenie jako "podejrzane".

31-latka spadła z klifu. Mąż mówił, że wpadł na nią, bo się poślizgnął

W wyniku upadku i licznych obrażeń kobieta zmarła. Śmierć poniosło także jej nienarodzone dziecko; 31-latka była w czwartym miesiącu ciąży. Głównym podejrzanym w sprawie okazał się mąż Fawziyah Javed. Według ustaleń służb mężczyzna zepchnął kobietę z klifu.

W toku procesu na jaw wyszło więcej szokujących faktów. Fawziyah tuż po upadku zdążyła powiedzieć świadkom, że to mąż ją popchnął. To samo zeznała policji, która przybyła na miejsce. Niestety wkrótce zmarła. Kashif Anwar twierdził z kolei, że stracił równowagę i wpadł na ciężarną żonę. Nie przyznał się do winy.

Według relacji matki zmarłej 31-latka tkwiła w przemocowym małżeństwie, a po kilku dniach urlopu planowała rozstać się z mężem. Para pobrała się w Boże Narodzenie 2020 roku, ale niedługo później Fawziyah zaczęła narzekać na agresywne zachowanie męża.

Mężczyzna został skazany na dożywocie. O warunkowe zwolnienie może starać się po 20 latach. Sędzia Lord Beckett powiedział, że Kashif Anwar jest winny "nikczemnej zbrodni". - Nie okazałeś skruchy i nie próbowałeś jej uratować - podsumował.

RadioZET.pl/BBC/news.sky.com