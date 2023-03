Policja wciąż szuka zaginionego noworodka. Jego rodzice z zarzutami. "Musimy być przygotowani"

W poniedziałek w Brighton na południu Anglii brytyjska policja zatrzymała 35-letnią Constance Marten i jej 48-letniego partnera Marka Gordona. Oboje byli poszukiwani od początku stycznia. Wiadomo, że z parą przebywało wcześniej ich dziecko, które miało się urodzić kilka dni przed tym, jak ostatni raz widziano ich przed aresztowaniem.

Policja szuka zaginionego noworodka. Jego rodzice z zarzutami

Niemowlę wciąż jednak nie zostało odnalezione, choć służby zapewniają, że skupiają na tym celu wszystkie wysiłki. Poszukiwania trwają przede wszystkim w Brighton i okolicach. Są obawy o zdrowie i życie maleństwa z uwagi na fakt, iż od momentu urodzenia nie otrzymało ono opieki medycznej, było również narażone na ujemne temperatury.

Constance i Mark usłyszeli już zarzuty zaniedbania dziecka, które mogło doprowadzić do jego śmierci. Nie wiadomo jednak, czy noworodek żyje, a jeśli tak, to w jakim jest stanie. - Musimy być przygotowani, że dziecku mogła stać się krzywda - mówił w rozmowie z "The Independent" detektyw Lewis Basford.

- Musimy zachować nadzieję, że dziecko zostanie odnalezione całe i zdrowe. Jednak w miarę upływu czasu, gdy pogoda się pogarsza, a zimno wywiera coraz większy wpływ na dziecko, ryzyko rośnie i może się to nie skończyć tak, jak byśmy chcieli - podkreślił. Dodał, że nie ma jednak żadnych informacji, które wskazywałyby jednoznacznie na to, co się stało z niemowlakiem.

Brytyjskie media przypominają, że Marten pochodzi z zamożnej, arystokratycznej familii. Życie młodej Angielki zmieniło się w 2016 roku, gdy będąc studentką aktorstwa poznała 13 lat starszego Gordona. Mężczyzna pochodzi z USA, gdzie wcześniej przez 20 lat przebywał w więzieniu. Był skazany za gwałt i pobicie, których dopuścił się w wieku nastoletnim. Od czasu, gdy związała się nim, Constance odcięła się od kontaktów z krewnymi.

RadioZET.pl/The Independent/BBC