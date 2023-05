Policjanci usłyszeli wołanie o pomoc. "Dama w opałach" miała futro i rogi

Do nietypowej interwencji policji doszło w mieście Enid w stanie Oklahoma w USA. Całą akcję nagrała kamera na mundurze jednego z funkcjonariuszy. Film, ku uciesze rozbawionych internautów, opublikowano w sieci. Wszystko zaczyna się spokojnie, dwoje funkcjonariuszy zawiadomionych przez właściciela farmy, który miał usłyszeć wołanie o pomoc, szuka osoby, która może być w niebezpieczeństwie.

W pewnym momencie na nagraniu słyszymy cichy, zniekształcony głos. Wydaje się, jakby ktoś krzyczał "help" (z ang. pomocy). - To chyba człowiek - mówi jeden z funkcjonariuszy. Gdy "wołanie o pomoc" się powtarza, policjanci biegiem rzucają się na ratunek.

Oglądaj

Policjanci usłyszeli wołanie o pomoc. To była koza

Im bardziej policjanci zbliżali się źródła głosu, tym bardziej przypominał on wołanie o pomoc. Gdy mundurowi w końcu dotarli do "poszkodowanego", wpadli w osłupienie. - To koza? - mówił jeden z zaskoczonych funkcjonariuszy. Faktycznie, okazało się, że to, co policjanci wzięli za wołanie o pomoc, było meczeniem zdezorientowanej kozy, która oddzieliła się od stada.

Departament policji w Enid wydał oświadczenie, w którym podziękowano funkcjonariuszom za szybką - choć ostatecznie zbędną - reakcję na możliwe zagrożenie. - Na szczęście nasza "dama w opałach" wyszła z tego cała i zdrowa - powiedział jeden z mundurowych, który brał udział w akcji.

RadioZET.pl/"New York Post"