Afera na Eurowizji. Europejska Unia Nadawców, organizator konkursu Eurowizji, opublikował w czwartek oświadczenie, w którym odmawia prośbie Zełenskiego o możliwość przemówienia do milionów widzów konkursu. Chwilę później rzecznik prezydenta odpowiedział, że ten nigdy o to nie prosił.

Afera na Eurowizji. Zełenski zwraca się do organizatorów

W krótkim dokumencie EBU (publikowany 11 maja) czytamy, że - choć pobudki prezydenta Ukrainy są szczytne - to impreza jest apolityczna, a zrealizowanie prośby prezydenta byłoby "wbrew zasadom konkursu". Organizatorzy dodają, że mimo to, konkurs i tak zwraca dużą uwagę na ogarniętą wojną Ukrainę, a na scenie wystąpi w sumie 11 artystów z tego kraju, włącznie z ubiegłorocznym zwycięzcą - Kalush Orchestra.

Co więcej, na ekranach za sceną przed występem każdego z nich widzowie będą mogli zobaczyć kadry z Ukrainy. "Wierzymy, że to najlepsze rozwiązanie, by uczcić Ukrainę i pokazać, że w trudnych czasach jesteśmy zjednoczeni przez muzykę" - czytamy.

W piątek (12 maja) oficjalny rzecznik prezydenta Zełenskiego opublikował krótką odpowiedź w swoich mediach społecznościowych. Zaprzeczył, jakoby prezydent w ogóle zwracał się z taką prośbą.

"Informacje z The Times nie odpowiadają rzeczywistości. Kancelaria Prezydenta Ukrainy nie zwróciła się do organizatorów Konkursu Piosenki Eurowizji, aby zaoferować zdalne przemówienie prezydenta podczas finału, lub innego etapu konkursu" - czytamy. The Times podał oświadczenie EBU jako pierwszy, stąd odniesienie to brytyjskiego dziennika.

"Niech pokażą dokumenty"

Chwilę później Sergii Nykyforov dodał, że jeżeli organizator faktycznie otrzymał jakiś dokument sygnowany kancelarią prezydenta, powinien go pokazać. "jeśli dostali od nas list lub coś innego, mogą go dostarczyć" - czytamy. Jak dotąd organizatorzy nie odnieśli się jeszcze do sprawy.

Przypomnijmy, że docelowo konkurs Eurowizji miał odbyć się w Ukrainie. W związku z wojną konkurs przeniesiono ostatecznie do Liverpoolu. Zełenski swego czasu postulował, by impreza odbywała się bliżej ukraińskiej granicy, w propozycjach padała m.in. Polska.

RadioZET.pl