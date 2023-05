Alaksandr Łukaszenka chce uciec do Polski? "Putin groził mu śmiercią"

O możliwej ucieczce Alaksandra Łukaszenki z Białorusi pisaliśmy na RadioZET.pl w październiku 2022 roku. Teraz jednak okazuje się, że dyktator sondował możliwość przyjazdu do Polski, aby stąd udać się do innego kraju, w którym docelowo uzyska schronienie. Do nowych ustaleń dotarł "Dziennik Gazeta Prawna".

Z informacji gazety wynika, że już wiosną 2022 roku Alaksandr Łukaszenka weryfikował w Warszawie, czy istnieje możliwość ucieczki do Polski z Białorusi drogą lądową. Następnie miałby on ewakuować się samolotem do Chin, Wenezueli lub jednego z krajów afrykańskich.

Łukaszenka planował ucieczkę do Polski?

Białoruś nie zaangażowała się bezpośrednio w wojnę przeciwko Ukrainie mimo nieustannych nacisków strony rosyjskiej. Łukaszenka udostępnił sojusznikowi swoje lotniska oraz infrastrukturę, ale nie zgodził się na wysłanie białoruskich żołnierzy na front. W jednej z rozmów Putin miał mu otwarcie grozić śmiercią, jeżeli nie zmieni on swojego stanowiska.

Obawy Łukaszenki - zgodnie z nieoficjalnymi informacjami mediów - nasiliły się po śmierci szefa białoruskiego MSZ Uładzimira Makieja w listopadzie 2022 roku. "Nasza Niwa" podała, że polityk popełnił samobójstwo, ale pojawia się wiele spekulacji, że padł on ofiarą FSB. Szef fińskiej dyplomacji mówił później, że Makiej bał się o swoje życie.

Pogarsza się stan zdrowia Łukaszenki

Od kilku dni media podają, że stan zdrowia Alaksandra Łukaszenki pogarsza się. Już 9 maja, podczas wizyty w Moskwie, dyktator źle się poczuł i szybko wrócił do kraju. Następnie nie pojawił się na oficjalnej imprezie z okazji Dnia Flagi, Godła i Hymnu Białorusi. Kamery nagrały go dopiero 15 maja. Na lewej ręce miał widoczny bandaż.

Pod koniec 2022 roku Pawieł Łatuszka, białoruski opozycjonista i dyplomata, przekonywał, że Łukaszenka ma plan ucieczki z Białorusi. Mówił także, że dostrzegane są poważne zmiany w zachowaniu dyktatora. Źródła opozycjonisty przekazały, że Łukaszenka zaczął obawiać się o swoją rodzinę oraz o własne życie. - Widzimy, że nadchodzi jego koniec, Ukraina zwycięży, a potem będzie międzynarodowy trybunał karny. Odpowiedzialność. Bardzo boi się losu byłego prezydenta Serbii Slobodana Miloševicia. Na zebraniach zamkniętych wspomina: "zasiądziemy w międzynarodowym trybunale". Bardzo się tego boi - mówił opozycjonista.

RadioZET.pl/ Dziennik Gazeta Prawna/ Nasza Niwa