Alaksandr Łukaszenka znowu mówił o Polsce. Uwagę zwraca jeden szczegół

Alaksandr Łukaszenka powiedział w rozmowie z chińskimi mediami, że nie widzi ruchu wojsk polskich przy granicy z Białorusią. To zmiana w porównaniu do poprzedniej wypowiedzi, w której dyktator sugerował, że Polska może przygotowywać się do ataku na jego kraj oraz rozbioru Ukrainy.

- Jak dotąd, jak pokazały ostatnie dni, ani z terytorium Polski, ani z terytorium Litwy, nie mówiąc już o Ukrainie, nie zauważamy koncentracji wojsk w celu wciągnięcia nas do wojny - powiedział Łukaszenka.

Alaksandr Łukaszenka: postawimy kropkę nad każdym i

Dyktator mówił także o wojnie w Ukrainie i o rozmowach z Władimirem Putinem. - Tak, rozmawiamy o przyczynach tego konfliktu, ale łatwiej jest widzieć wielkie rzeczy z daleka. Aby ocenić przyczyny tego konfliktu, musi upłynąć trochę czasu. To czysto chiński styl - nigdy nie należy się spieszyć - mówił.

- Nadejdzie czas i postawimy kropkę nad każdym i. Ale absolutnie zgadzam się z prezydentem Putinem, który mówi, że pierwotne przyczyny nie leżą w Rosji. Zastraszanie osób rosyjskojęzycznych - to stało się przed 2014 rokiem. A wszystko to zostało przyspieszone przez kraje zachodnie - podkreślał.

Łukaszenka zauważył także, że wiele osób w samej Rosji nie rozumie polityki rządzących. - Zawsze powtarzam Rosjanom: nie spieszcie się, przyjdzie czas i sami ocenicie, kto ma rację, a kto nie - powiedział.

Dyktator stwierdził, że wojna w Ukraina była "nieunikniona". - Gdyby Rosja nie uprzedziła działań Ukrainy i całego Zachodu z terytorium Ukrainy, konsekwencje byłyby bardziej dotkliwe - ocenił.

RadioZET.pl/ Biełta