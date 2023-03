Ambasador we Francji mówił o "wejściu w konflikt". "Przekroczył wszelkie dopuszczalne normy"

Ambasador RP we Francji Jan Emeryk Rościszewski był gościem w sobotnim programie we francuskiej telewizji LCI. Komentował tam decyzję, dotyczącą przekazanie przez Polskę myśliwców MIG-29 dla Ukrainy.

Ambasador we Francji o "wejściu w konflikt". Ostre reakcje na słowa Rościszewskiego

W pewnym momencie powiedział, że "jeśli Ukraina nie obroni swojej niepodległości, nie będziemy mieli innego wyjścia, jak wejść w konflikt". Słowa te wzbudziły w kraju sporo kontrowersji. Rościszewskiego skrytykowano za nierozważność oraz przekroczenie uprawnień dyplomatycznych.

"Wypowiedź ambasadora RP w Paryżu sugerująca, że Polska (może NATO?) wejdzie w konflikt, jeśli Ukraina straci niepodległość robi zasięgi - i oby nie były to zasięgi artyleryjskie. Ambasador w telewizorze powinien albo milczeć, albo mówić Francuzom, że Chopin wielkim Polakiem był" - stwierdził Piotr Łukasiewicz, analityk ds. międzynarodowych i były ambasador RP w Afganistanie.

W podobnym tonie wypowiedział się poseł Lewicy Maciej Gdula. "Ambasador Polski we Francji mówiący o tym, że wejdziemy do wojny z Rosją, jeśli tylko Ukraina nie będzie dawać sobie rady, zdecydowanie przekracza swoje uprawnienia i powinien być po prostu odwołany ze stanowiska" - ocenił parlamentarzysta.

"Ambasador nie rozumie swojej misji"

Zdaniem Ryszarda Schnepfa, b. przedstawiciela Polski m.in. w USA i Hiszpanii, Rościszewski "przekroczył swoje uprawnienia dyplomatyczne" i "zapomniał, że reprezentuje państwo, które nie jest stroną konfliktu, aczkolwiek wspiera Ukrainę". - Polska jako członek NATO i UE działa zgodnie z uzgodnieniami w ramach koalicji wspierającej Kijów. Ta wypowiedź przekracza wszelkie dopuszczalne normy - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską. W jego opinii ambasador w Paryżu zasługuje na natychmiastową dymisję.

- Musi być odwołanie, jego wypowiedź była nieodpowiedzialna. To jest szkodliwe, bo strona rosyjska podchwyci tę wypowiedź. Stawia nas to w niezręcznej sytuacji, a dla naszego społeczeństwa jest ona przerażająca i bulwersująca. [...] W moim rozumieniu ambasador nie rozumie swojej misji. Nie rozumie, co to znaczy być przedstawicielem Polski w innym kraju, a zwłaszcza w tak ważnym kraju, jakim jest Francja - stwierdził Schnepf.

"Merytorycznie miał rację, ale..."

Rościszewskiego częściowo w obronę wziął inny rozmówca WP Jerzy Marek Nowakowski. Były ambasador na Łotwie i Armenii przyznał, że "merytorycznie miał on rację", bo "zwycięstwo Rosji oznacza bezpośrednie zagrożenie wojenne dla państw NATO". Podkreślił jednak, że dyplomata nie powinien wypowiadać się do mediów w takim tonie. Zasugerował też, że wypowiedź ta mogła być uzgodniona z polskim MSZ.

- Być może chodziło nam o wywołanie kontrowersji i ostrą zagrywkę polityczną. Jeżeli nie, to powinna nastąpić wyraźna reakcja, żeby międzynarodowe otoczenie wiedziało o naszym krytycznym odniesieniu do tej opinii. Po reakcji rządzących zobaczymy, czy to było zaplanowane działanie, czy nieprzemyślany wyskok - podsumował. Zwrócił też uwagę, że dla Rościszewskiego to pierwsze stanowisko dyplomatyczne. - Musi jednak pamiętać, że nie mówi tego we własnym imieniu - dodał w rozmowie z Wirtualną Polską.

Co ciekawe, w niedzielę polska ambasada w Paryżu wydała specjalne oświadczenie, w którym odniosła się do wypowiedzi Rościszewskiego oraz reakcji na nią. Przekonywano, że interpretuje się ją "w oderwaniu od kontekstu, w jakim została wygłoszona".

"Dokładne wysłuchanie całości rozmowy pozwala zrozumieć, że nie było w niej zapowiedzi bezpośredniego zaangażowania się przez Polskę w konflikt, a jedynie przestrzeżenie przed konsekwencjami, jakie może mieć porażka Ukrainy - możliwość zaatakowania lub wciągnięcia do wojny przez Rosję kolejnych krajów Europy Środkowej - krajów bałtyckich i Polski" - możemy przeczytać w stanowisku polskiej placówki dyplomatycznej.

