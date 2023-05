Amerykańskie Apache dla Polski. Błaszczak: Przed kontraktem USA udostępnią nam 8 maszyn

Armia Stanów Zjednoczonych udostępni nam helikoptery Apache z własnych zasobów, jeszcze przed podpisaniem kontraktu w sprawie kupienia 96 helikopterów. To jest bardzo ważna zdolność, dlatego jestem wdzięczny sekretarzowi Austinowi za tę decyzję - powiedział Błaszczak podczas briefingu prasowego pod pomnikiem żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej USA w Arlington pod Waszyngtonem.

Minister obrony RP wyjaśnił, że siły lądowe USA udostępnią Polsce 8 maszyn, a szkolenie polskich pilotów rozpocznie się za kilka tygodni. Prawdopodobnie w przyszłym roku śmigłowce trafią na wschód Polski, by wzmocnić obronę "bramy brzeskiej".

Apache dla Polski. Szef MON: USA najpierw udostępnią nam 8 maszyn

- Dlaczego Apache są ważne? Bo świetnie współpracują z (czołgami – red.) Abramsami, bo trafią na wschodnią flankę NATO, do 18. Dywizji Zmechanizowanej, do 1. brygady lotnictwa wojsk lądowych, by stanowiły wraz z Abramsami zamknięcie „bramy brzeskiej”. Rozmawiałem z sekretarzem Austinem o tym, żeby stanowiły one tamę nie do przebicia - mówił szef MON.

Polska w ubiegłym roku wyraziła chęć 96 śmigłowców AH-64 Apache, jednak data ewentualnych dostaw nie jest jeszcze znana. Wciąż zgodę na zakup maszyn przez Polskę musi wyrazić Kongres i Departament Stanu. Według Błaszczaka szansą dla polskiego przemysłu ma być też zakup przez Polskę prawie 500 wyrzutni artylerii rakietowej HIMARS. Zgodę na transakcje wyraziły Departament Stanu i Kongres, a obecnie negocjowane są warunki umowy.

- Ta umowa stanowi o wykorzystaniu polskiego przemysłu zbrojeniowego. Wyrzutnie HIMARS-ów będą montowane na polskich Jelczach, ale także rozmawiamy na temat produkcji podzespołów. Więc będzie to inwestycja polsko-amerykańska - powiedział Błaszczak. Jak dodał, pierwsze pięć z 20 zamówionych w 2019 r. wyrzutni HIMARS trafi do Polski już w maju br.

RadioZET.pl/PAP - Oskar Górzyński