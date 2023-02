Biały Dom wydał komunikat po spotkaniu Duda-Biden. Wiadomo, o czym rozmawiali

Administracja Joe Bidena podsumowała jego rozmowy z Andrzejem Dudą. Napisano: "Tuż przed pierwszą rocznicą brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, przywódcy wymienili refleksje na temat wspólnych wysiłków na rzecz wsparcia Ukrainy, nakładania kosztów na Rosję i wzmacniania NATO"

"Prezydent Biden pochwalił hojne wsparcie Polaków w goszczeniu ponad 1,5 mln ukraińskich uchodźców w swoich społecznościach" - napisano w komunikacie. Jak dodano, tematami dyskusji były też współpraca w zakresie energetyki, w tym energii jądrowej, dwustronne stosunki obronne oraz "waga demokratycznych wartości, na których opiera się sojusz transatlantycki".

Biden w Warszawie. Biały Dom podsumowuje spotkanie z Dudą

Prezydent Andrzej Duda podziękował prezydentowi USA Joe Bidenowi za poniedziałkową wizytę w Kijowie. Jak ocenił, było to spektakularne posunięcie strategiczne i polityczne, wzmacniające morale obrońców Ukrainy oraz akt wielkiej odwagi. Dodał, że wizyta w Kijowie była także niezwykłym gestem, pokazanym sojusznikom w NATO i ludziom, którzy stoją po stronie wolnego świata.

Duda wskazał także, że Stany Zjednoczone wielokrotnie już pokazały swoją odpowiedzialność za sprawy europejskie w czasie I i II wojny światowej czy w czasie zimnej wojny. Podkreślił, że za każdym razem USA doprowadzały do powrotu reguł demokratycznych i wolności.

Biden powiedział, że w obecnej sytuacji międzynarodowej Stany Zjednoczone potrzebują Polski i NATO równie mocno, jak NATO potrzebuje Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA podkreślił, że sojusz polsko-amerykański jest kluczowy dla bezpieczeństwa w Europie i na świecie.

- Aby móc swobodnie działać poza Europą, musimy mieć bezpieczną Europę. To jest najbardziej kluczowy sojusz, możliwe, że najważniejszy sojusz w historii. Nie tylko w historii współczesnej, ale w ogóle w historii - mówił prezydent Joe Biden.

Prezydent Stanów Zjednoczonych podziękował za pomoc, jaką Polska okazuje narodowi ukraińskiemu. - To, co zrobiliście, jest naprawdę niezwykłe. Przed rokiem patrzyłem tutaj na tych ludzi, którzy uciekli przez granicę. Na te małe dzieci, na te matki, które zostawiły mężów i ojców. To było niesamowite, jak ich przyjęliście, bo to było 1,6-1,7 miliona Ukraińców - mówił Biden.

- Przed nami dużo wyzwań, którym będziemy musieli wspólnie stawiać czoła, ale jestem przekonany, że je przezwyciężymy […]. Nasze relacje to relacje o krytycznym znaczeniu – dodał Biden.

RadioZET.pl/PAP - Oskar Górzyński