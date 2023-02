"Biden tu jest". Prezydent USA złożył niezapowiedzianą wizytę w Kijowie

Joe Biden złożył w poniedziałek niezapowiedzianą wizytę w Kijowie. Nagranie z prezydentem USA, który przechadza się w centrum miasta, opublikował korespondent zagraniczny “The Economist” Olivier Carrol. Przyjazd Bidena był do samego końca utrzymany w ścisłej tajemnicy.

Wcześniej na ulicach zauważono przejazd tajemniczego konwoju. Illia Ponomarenko, reporter "The Kyiv Independent", odnosząc się do spekulacji o przyjeździe Bidena do Kijowa, napisał, że to będzie historyczny dzień dla Ukrainy.

Joe Biden spotkał się w Kijowie z Zełenskim

Niezapowiedziana wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Kijowie rozpoczęła się w poniedziałek przed południem od dźwięku syren alarmów przeciwlotniczych, ogłoszonych na terytorium całej Ukrainy w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa wojskowego. Syreny zawyły, gdy w sieciach społecznościowych zaczęły ukazywać się zdjęcia prezydenta Joe Bidena, który wraz z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim składał wieńce pod ścianą pamięci żołnierzy, poległych w wojnie z Rosją.

Prezydenci uścisnęli się przed tablicą upamiętniającą Ukraińców, którzy zginęli w wojnie rozpętanej przez Rosję. Prezydent USA zapowiedział, że napadnięty kraj dostanie nowy pakiet pomocy wojskowej warty pół miliarda dolarów - w tym amunicję do systemów HIMARS.

Biden podkreślił, że naród amerykański sprzeciwił się rosyjskiej agresji. - Cały świat pomaga bronić się Ukrainie, wdrożyliśmy bezprecedensowe sankcje - mówił w Kijowie. - Dziesiątki tysięcy Rosjan uciekają ze swojego kraju, gospodarka Rosji jest słaba, prezydent Rosji liczył, że nie będziemy w stanie zebrać koalicji, ale źle to rozegrał - dodał Biden.

- Efekty naszych dzisiejszych rozmów z prezydentem USA na temat dostaw uzbrojenia będą widoczne na polu bitwy - zapewnił Zełenski i podziękował swojemu gościowi i wszystkim Amerykanom "za potęgę tej współpracy ukraińsko-amerykańskiej". - Ukraina zwycięży - mówił.

- Ta wizyta to wielki sygnał dla Rosji - ocenił w Radiu ZET doktor Tomasz Lachowski z katedry prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego. Jak podkreślił - to potwierdzenie roli USA jako strażnika światowego ładu i dowód na to, że Stany Zjednoczone będą nieustannie wspierać militarnie Ukrainę.

"Razem wygramy tę wojnę"

Z przyjazdu amerykańskiego prezydenta cieszą się uchodźczynie z Ukrainy, z którymi we Wrocławiu rozmawiała nasza reporterka Grażyna Wiatr. - Mówię do prezydenta Bidena i wszystkich ludzi na całym świecie - razem wygramy te wojnę - powiedziała jedna z rozmówczyń Radia ZET.

- Po pierwsze, daje mi to nadzieje. Liczę na to, że otrzymamy więcej wsparcia, ale i tak już dostaliśmy dużo, nie wiem czy możemy dostać więcej - dodała inna uchodźczyni.

Możliwą wizytę Bidena na Ukrainie zapowiadały w godzinach porannych ukraińskie media. Powiadomiono m.in., że szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba odwołał w poniedziałek swoją wizytę w Brukseli w związku z nieoczekiwanym przybyciem do Kijowa "bardzo ważnej delegacji".

We wtorek prezydent Joe Biden rozpocznie dwudniową wizytę w Polsce. O godz. 17. 30 wygłosił przemówienie w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie.

RadioZET.pl/"The Economist"/PAP