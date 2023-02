"Bronimy Europy przed reżimem". Zełenski z apelem na unijnym szczycie

Wołodymyr Zełenski złożył wizytę w Brukseli pierwszy raz od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Wystąpił przed Parlamentem Europejskim oraz wziął udział w obradach Rady Europejskiej z udziałem przywódców państw unijnych.

Prezydent Ukrainy tak zwrócił się do liderów krajów UE: - Muszę wam osobiście podziękować za niesłabnące poparcie dla naszego kraju i naszych aspiracji do życia w zjednoczonej, wolnej Europie.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski w Brukseli

Wezwał również sojuszników do przyspieszenia dostaw broni dla Ukrainy. - Musimy zwiększyć dynamikę naszej współpracy, musimy to zrobić szybciej niż agresor – powiedział Zełenski.

- Wszyscy bronimy Europy przed reżimem, który chce zniszczyć jej wolność. (...) Nie traktujemy Europy jako terytorium z zasobami, tak jak czyni to Rosja. Dla nas to europejski dom. Rosja próbuje przejmować kontrolę nad terytorium, by eksploatować zasoby i narody - dodał.

Przekonywał, że Rosja ma szeroki wachlarz środków, za pomocą których próbuje wywierać wpływ na inne państwa - od brudnych pieniędzy po cyberataki. - Nie ogranicza się tylko do krajów bałtyckich i Polski. Widzieliśmy to na Bałkanach i będziemy widzieć w innych regionach, jeśli tylko Rosja tego zechce. Dlatego potrzebujemy szybkich decyzji - ostrzegł ukraiński przywódca.

Mówił, że "Europa w końcu zrozumiała, że Rosja używa energii jako broni". - W tym momencie nasza wolność, nasza jedność wymaga dodatkowego składnika: bezpieczeństwa. Bez niego reszta jest zbyt krucha. Jeśli osiągniemy to bezpieczeństwo w Europie i je zagwarantujemy, to obiecuję wam, wasze imiona zapiszą się w historii Europy - podkreślił Zełenski.

- Jestem wam wszystkim wdzięczny za wszystko, co zrobiliście w ciągu tego strasznego roku. W ciągu mijającego roku, od początku agresji, Europa stała się silniejsza. Dzięki waszym osobistym decyzjom. Dziękuję wam, że rozumiecie, że Europa nie powinna mieć szarych stref. Że nasz cały kontynent powinien być otwarty dla europejskiego przeznaczenia. Nie powinien być destabilizowany. Jedność Europy to fundamentalna droga do bezpieczeństwa. Wolna Europa jest niemożliwa bez wolnej Ukrainy. Dziękuję za przyznanie mojemu krajowi statusu państwa kandydującego - zadeklarował prezydent Ukrainy.

Udział Zełenskiego w unijnym szczycie znalazł poparcie u większości jego uczestników. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Zełenski w rozmowie prosił go, aby rozmawiać z innymi przywódcami o przekazaniu kolejnego sprzętu. - On doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że Polska zrobiła tu bardzo, bardzo dużo - dodał.

Tymczasem premier Włoch Georgia Meloni uznała za "niestosowne" zaproszenie Zełeskiego do Paryża na osobne konsultacje z przywódcami Francji i Niemiec, przed udziałem w unijnym szczycie. Jej zdaniem to rozbija europejskie poczucie jedności w sprawie wojny w Ukrainie.

RadioZET.pl/PAP/AFP