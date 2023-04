Bruksela odpowiada na zakaz importu z Ukrainy. Unia planuje ogromne wsparcie dla rolników

Szefowa Komisji Europejskiej w odpowiedzi przedstawiła propozycje ws. ukraińskiego zboża. Jak powiedziała Spinant, Bruksela przygotowuje drugi pakiet pomocy dla rolników o wartości 100 mln euro. Druga propozycja to "podjęcie działań zapobiegawczych w sprawie obowiązujących zasad handlu zbożem". - Dotyczyć będą w szczególności pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku - wskazała.

Po trzecie, KE zapowiedziała rozpoczęcie dochodzenia w sprawie innych "wrażliwych produktów", które trafiają z Ukrainy do UE. W sobotę importu produktów rolnych z Ukrainy tymczasowo zakazała Polska. Podobne decyzje w kolejnych dniach podjęły władze m.in. Słowacji i Węgier.

Zakaz importu ukraińskiego zboża. Jest odpowiedź KE

We wtorek zakończyły się rozmowy między Polską a Ukrainą ws. transportu zboża przez nasz kraj. Robert Telus poinformował, że w tranzycie zboża z Ukrainy zostanie wprowadzony system monitorowania SENT, którym obecnie monitorowany jest m.in. transport paliw. Resort rolnictwa zapowiedział, że przez pewien czas tranzyt produktów rolnych z Ukrainy będzie odbywał się pod konwojem.

Ponadto, transporty ukraińskiego zboża przez Polskę będą z elektronicznymi plombami z GPS. Zapowiedział też, że do lipca, cała nadwyżka zbóż, czyli ok. 4 mln ton - wyjedzie z Polski, by zrobić miejsce dla zbóż z nowych żniw.

Minister rolnictwa Robert Telus mówił w środę w Gościu Radia ZET: - Chciałbym, żeby na najbliższej Radzie Ministrów, a może i wcześniej, był przygotowany program dopłat dla rolników za zboże. Dodał: - Szykujemy ten program, by jak najwięcej rolników sprzedało zboże.

Rząd chce przedłużyć pomoc rolnikom przy skupie zboża, składowanego w silosach i magazynach. Telus w tym tygodniu mówił, że chodzi o minimalną cenę 1400 zł w przypadku pszenicy. - Szukamy takich rozwiązań, żeby UE zauważyła, że trzeba regulacji, narzędzi, które pozwolą na to, żeby produkty ukraińskie nie zostawały w Polsce, tylko jechały w głąb Europy - mówił w Radiu ZET.

RadioZET.pl/PAP