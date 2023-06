Bruksela reaguje na "lex Tusk". Komisja Europejska podjęła decyzję

W środę Komisja Europejska wszczęła postępowanie prawne przeciwko Polsce w związku z utworzeniem kontrowersyjnej komisji badającej rzekome rosyjskie wpływy, która jest postrzegana jako atak na opozycję - poinformowała agencja AFP.

Ogłoszenie postępowania nastąpiło, pomimo że prezydent Andrzej Duda zapowiedział w piątek nowelizację do ustawy "lex Tusk" po krytyce ze strony władzy wykonawczej UE i Stanów Zjednoczonych.

"Lex Tusk". Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko Polsce

- Kolegium (komisarzy - red.) zdecydowało o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego poprzez wysłanie do polskich władz wezwania do usunięcia uchybienia - poinformował unijny komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis.

29 maja prezydent Andrzej Duda podpisał "lex Tusk", jak potocznie nazywana ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Zapowiedział, że w trybie kontroli następczej skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. 30 maja ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a 31 maja weszła w życie.

Następnie 2 czerwca Duda zaproponował własną nowelizację do podpisanej ustawy. Zakłada on m.in. usunięcie prerogatywy komisji do pozbawienia prawa do stanowisk publicznych dla osób skazanych za rzekome rosyjskie wpływy.

Zdaniem opozycji, prawników i niezależnych komentatorów "lex Tusk" to bat na przeciwników politycznych PiS przed jesiennymi wyborami. Nie wiadomo, kiedy Sejm zajmie się nowelizacją do ustawy autorstwa prezydenta Dudy.

