Chiny zapewniły Rosji wsparcie dyplomatyczne, wsparcie polityczne, wsparcie gospodarcze, wsparcie retoryczne – powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA dziennikarzom.

Pekin przedstawił plan pokojowy, który miałby doprowadzić do końca wojny w Ukrainie. Według Departamentu Stanu chiński plan pokojowy "może nie być poważną propozycją".

Chiny i plan pokojowy. "Nie może być poważną propozycją"

W ogłoszonym w piątek planie pokojowym Chiny wezwały do uregulowania konfliktu, jednak nie wskazały Rosji jako kraju odpowiedzialnego za wojnę. W dokumencie zawarto apel o poszanowanie integralności terytorialnej "wszystkich państw", rozmowy pokojowe, zawieszenie broni, a także sprzeciw wobec użycia broni jądrowej i gróźb nuklearnych.

Chińczycy wezwali jednak również do zniesienia "jednostronnych sankcji" przeciwko Rosji oraz "porzucenia zimnowojennego myślenia", jakie ChRL często zarzuca Stanom Zjednoczonym. Chińską inicjatywę poparła Rosja.

Zachód wsparł Ukrainę, a zarazem postawił jej ultimatum?

Jednocześnie w poniedziałek „Wall Street Journal” ustalił, że 8 lutego w Paryżu kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron wezwali prezydenta Zełenskiego do negocjacji z Moskwą. Niemcy, Francja i USA za sprawą dostaw nowej broni chcą dać Ukrainie szansę na odzyskanie okupowanych terytoriów do jesieni. Jeśli kontrofensywa się nie powiedzie, na Kijów wzrośnie presja, by negocjował z Kremlem.

- Hasło "negocjacje pokojowe" dla zachodniego ucha brzmi dobrze i rozsądnie. Problem: Rosja wielokrotnie podkreślała, że punktem wyjścia wszelkich negocjacji pokojowych powinno być uznanie rosyjskiej suwerenności nad czterema anektowanymi obszarami, co w żadnym wypadku nie jest realistyczne. Jeśli zachodnie rządy uzależnią swoje poparcie dla Ukrainy od negocjacji, wpędzą tym Ukrainę w rosyjską pułapkę – komentował ekspert ds. Europy Wschodniej Sergej Sumlenny z European Resilience Initiative Center.

RadioZET.pl