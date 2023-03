Kolejna kadencja Xi Jinpinga w Chinach. Specjalnie zmienili konstytucję

Xi Jinping utrzymał władzę w Chinach. Decyzje przyjęto w głosowaniu blisko 3 tys. delegatów na sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. OZPL uznawane jest za organ w znacznym stopniu ceremonialny, zatwierdzający formalnie decyzje podjęte przez kierownictwo chińskiej partii komunistycznej.

Xi został również na kolejną kadencję przewodniczącym państwowej Centralnej Komisji Wojskowej – podała Xinhua. Pod rządami Xi, który kieruje partią od 2012 roku, trwa zacieśnianie przez niego władzy nad aparatem partyjnym i administracją państwową.

Xi Jinping ponownie na czele Chin. Musieli zmienić konstytucję

Na ubiegłorocznym XX krajowym zjeździe KPCh zerwał z tradycją i sięgnął po trzecią kadencję na stanowisku sekretarza generalnego partii, a w najważniejszych komitetach otoczył się zaufanymi stronnikami.

Chińscy komuniści zacieśniają kontrolę nad obywatelami we wszystkich dziedzinach, a na arenie międzynarodowej nasilają rywalizację Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Pekin pod rządami Xi modernizuje siły zbrojne, nasila presję na Tajwan i zwiększa aktywność wojskową na okolicznych morzach, co prowadzi do napięć w relacjach z sąsiadami i Waszyngtonem.

Ponowny wybór Xi na stanowisko głowy państwa nie jest jednak zaskoczeniem. Był możliwy, ponieważ w 2018 roku z konstytucji usunięto obowiązujący wcześniej limit dwóch kadencji. To oznacza, że Xi może sprawować ten urząd nawet dożywotnio.

Limit kadencji prezydenta wprowadzony został w 1982 roku, gdy krajem rządził Deng Xiaoping – autor odważnych reform gospodarczych, które w ciągu 30 lat uczyniły z Chin drugą gospodarkę świata. Deng chciał w ten sposób uchronić Chiny przed groźbą powrotu do dyktatury, kultu jednostki, chaosu i brutalności z ery pierwszego przewodniczącego kraju - Mao Zedonga. Xi i tak jest z nim coraz częściej porównywany.

Delegaci OZPL wybrali również w piątek dotychczasowego wicepremiera Han Zhenga na stanowisko wiceprzewodniczącego ChRL. Nowym przewodniczącym Stałego Komitetu OZPL został Zhao Leji, były szef partyjnej komisji antykorupcyjnej, a obecnie trzeci pod względem rangi członek siedmioosobowego Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh, najwyższego organu decyzyjnego partii.

RadioZET.pl/PAP