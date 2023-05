Clinton ujawnił, co usłyszał od Putina w 2011 roku. "To tylko kwestia czasu"

Dziennik "Financial Times" ustalił, że były amerykański prezydent Bill Clinton już w 2011 roku mógł znać wojenne plany Władimira Putina. Z nowych informacji wynika, że Clinton już 12 lat temu doskonale zdawał sobie sprawę, że inwazja na Ukrainę "to tylko kwestia czasu".

- Putin powiedział mi w 2011 roku, na trzy lata przed zaanektowaniem Krymu, że nie zgadza się z umową, którą zawarłem z Borysem Jelcynem, a która polegała na tym, że Rosjanie uszanują terytorium Ukrainy, jeśli Ukraińcy zrezygnują z broni jądrowej - powiedział Clinton w żydowskim centrum kultury i gminy żydowskiej w Nowym Jorku.

Bill Clinton ujawnił, co usłyszał od Putina w 2011 roku

Były prezydent USA mówił o szczegółach swojej rozmowy z rosyjskim dyktatorem. - Putin powiedział mi: "Wiem, że Borys zgodził się iść razem z tobą i Johnem Majorem oraz NATO, ale nigdy nie przeforsował tego w Dumie. My też mamy swoich skrajnych nacjonalistów. Ja się z tym nie zgadzam, nie popieram tego i nie jestem w to zaangażowany" - relacjonował. Dodał, że "wiedział już, że wojna to tylko kwestia czasu".

Od 2014 roku Putin przekonywał, że Rosja nie jest już związana Memorandum Budapesztańskim. Argumentował to rewolucją na Majdanie i zmianą władzy w Kijowie. - W odniesieniu do tego państwa nie podpisaliśmy żadnych wiążących dokumentów - mówił wówczas Putin. Rozmowa z Clintonem wskazuje jednak na to, że już przed "Majdanem" wiedział, że nie będzie uznawał umowy z Budapesztu.

Daniel Fried, były zastępca amerykańskiego sekretarza stanu ds. europejskich i euroazjatyckich, uważa, że administracja Baracka Obamy nie wiedziała o szczegółach rozmowy Clintona z Putinem. Zauważył jednak, że o sprawie musiała wiedzieć żona byłego prezydenta - Hillary Clinton, która była wówczas sekretarzem stanu.

Pojawiają się zatem pytania, czy zapowiedzi Putina z 2011 roku nie zostały zbagatelizowane przez amerykańskich polityków i ich europejskich sojuszników. Poważne potraktowanie słów, które padły w rozmowie z Billem Clintonem, mogłoby przyczynić się do lepszego przygotowania na wydarzenia, które nastąpiły w 2014 roku.

RadioZET.pl/ Deutsche Welle/ Financial Times