Czołgi Leopard dla Ukrainy. Jest decyzja Niemiec

Będzie przełom ws. przekazania czołgów Leopard? — W pomocy Ukrainie w walce z Rosją ważne są szkolenia, długofalowość dostaw oraz naprawa sprzętu. Siły Ukrainy muszą być gotowe, aby od razu wykorzystywać dostarczony sprzęt — powiedział nowo mianowany minister obrony Niemiec Boris Pistorius w trakcie spotkania w Ramstein.

Szczyt w Ramstein. Jest stanowisko Niemiec ws. czołgów dla Ukrainy

- Priorytetem numer jeden, jaki omówiliśmy w Ramstein, jest obrona przeciwlotnicza Ukrainy - zaznaczył na konferencji prasowej. Powiedział też, że nie ma jednolitego podejścia do kwestii Leopardów. - Mieliśmy na celu o określenie perspektyw jak najszybszego zakończenia rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie - podkreślił Pistorius.

— Zleciłem kontrolę czołgów Leopard w Niemczech. Nie oznacza to wiele — jest to ewentualne przygotowanie do ewentualnej decyzji o przekazaniu czołgów — dodał Boris Pistorius.

Wcześniej szef NATO Jens Stoltenberg powiedział, że "jeśli Rosja wygra, będzie to tragedią dla Ukrainy, ale również zagrożeniem dla nas wszystkich". - Różne kraje Europy zadeklarowały przekazanie Ukrainie sprzętu pancernego i jest to bardzo ważne wsparcie - oświadczył.

- Chodzi tutaj o niemieckie wozy bojowe Mardery, Wielka Brytania zdecydowała się wysłać Challengery, Polska i Francja również zadeklarowały się wysłać czołgi - podsumował Stoltenberg.

RadioZET.pl/PAP