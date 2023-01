Miedwiediew grozi światu wojną nuklearną. "To powinno być oczywiste"

Dmitrij Miedwiediew zagroził krajom Zachodu wojną nuklearną. "Jutro w bazie NATO Ramstein wielcy dowódcy wojskowi będą dyskutować o nowych taktykach i strategiach, a także o dostawach nowej broni ciężkiej i systemów uderzeniowych na Ukrainę. To zaraz po forum w Davos, gdzie bywalcy niedorozwiniętych partii politycznych powtarzali jak mantrę: Aby osiągnąć pokój, Rosja musi przegrać - napisał na Telegramie.

Dmitrij Miedwiediew grozi wojną nuklearną

Po raz kolejny tłumaczył, że porażka Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie oznaczać będzie konflikt globalny z użyciem broni masowego rażenia. "I żadnemu z nieszczęśników nie przychodzi do głowy, by wyciągnąć następujący elementarny wniosek: przegrana mocarstwa jądrowego w wojnie konwencjonalnej może sprowokować wojnę jądrową. Mocarstwa atomowe nie przegrały konfliktów, od których zależy ich los. I to powinno być oczywiste dla każdego. Nawet zachodniego polityka, który zachował przynajmniej ślad inteligencji".

Słowa Miediediewa potwierdził Kreml. Rosyjskie władze przypomniały, że scenariusz kreślony przez byłego prezydenta zgodny jest z obowiązującą doktryną wojenną Rosji.

Potencjał nuklearny Rosji i USA stanowi ok. 90 proc. głowic całego świata. NATO ma przewagę w potencjale konwencjonalnym, ale w atomowym większą siłą dysponuje Rosja.

Groźby Miedwiediewa pojawiają się nie po raz pierwszy od czasu wybuchu wojny w Ukrainie. W listopadzie "jastrząb" Putina prezentował podobny zestaw poglądów. Pisał wówczas, że okupowane przez Rosję wschodnie tereny Ukrainy należą już do jego kraju i nie ma od tego odwrotu.

RadioZET.pl/ Telegram