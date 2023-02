"Duży błąd", "niezbyt odpowiedzialne". Biden komentuje decyzję Putina

"Niezbyt odpowiedzialny" - dodał amerykański przywódca. Jednocześnie Joe Biden podkreślił, że nie odbiera tej decyzji jako sygnału, że Władimir Putin rozważa użycie broni jądrowej.

Putin ogłosił podczas wtorkowego wystąpienia przed Zgromadzeniem Federalnym, czyli połączonymi izbami rosyjskiego parlamentu, że Moskwa zawiesza swój udział w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START, zawartym w 2010 roku.

Rosja zawiesza udział w układzie Nowy START. Biden komentuje

Nowy START to podpisany w 2010 r. rosyjsko-amerykański traktat o redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych, który ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju. Limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron. Jednocześnie każda ze stron została upoważniona do przeprowadzenia na miejscu do 18 inspekcji rocznie, by wzajemnie kontrolować ograniczenia.

W lutym bieżącego roku Departament Stanu USA oznajmił, że Rosja narusza traktat Nowy START, uniemożliwiając USA inspekcję swojego arsenału jądrowego.

W środę Joe Biden zakończył dwudniową wizytę w Polsce. Przed godz. 18 samolot z amerykańskim prezydentem na pokładzie wystartował z lotniska Warszawa-Okęcie. Biden przyjechał swoją limuzyną prosto z Pałacu Prezydenckiego, gdzie w środę spotkał się z przywódcami bukaresztańskiej dziewiątki (państwa wschodniej flanki NATO).

