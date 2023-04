Finlandia oficjalnie w NATO. Ujawniono datę uroczystego podniesienia flagi

Finlandia zostanie 31. członkiem NATO. We wtorek po raz pierwszy przed kwaterą główną zostanie wciągnięta flaga tego kraju - zapowiedział Stoltenberg w przeddzień spotkania szefów dyplomacji Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W ubiegły czwartek parlament Turcji ratyfikował wniosek Finlandii o przystąpienie do NATO. Był to ostatni kraj Sojuszu, który zgodził się na przyjęcie Finlandii do Sojuszu. Turcja, podobnie jak Węgry, wciąż jednak nie ratyfikowała wniosku Szwecji.

Finlandia w NATO. Uroczystość w Brukseli we wtorek

Stoltenberg dodał: - Nie wiemy, kiedy wojna na Ukrainie się skończy. Sekretarz generalny NATO wyjaśnił, że "popiera plan pokojowy prezydenta Zełenskiego, ale Putin nie szykuje się do pokoju". - nasza pomoc dla Ukrainy jest obliczona na długi okres. Spodziewam się rozpoczęcia prac nad programem wieloletniego wsparcia Ukrainy - wyjaśnił Stoltenberg.

- Dzięki przystąpieniu do NATO Finlandia będzie bezpieczniejsza, ale także bezpieczniejsza będzie Szwecja - komentował sekretarz generalny NATO. Szwecja wciąż nie uzyskała ratyfikacji swojego członkostwa w Sojuszu przez parlamenty Węgier i Turcji. - Historia nie powinna się powtórzyć. Nie możemy pozwolić, żeby Rosja osłabiała bezpieczeństwo europejskie - podkreślił Stoltenberg.

Stoltenberg na konferencji prasowej wezwał Kreml do natychmiastowego uwolnienia zatrzymanego w Rosji amerykańskiego dziennikarza Evana Gershkovicha. Korespondenta "Wall Street Journal" aresztowano w ubiegłym tygodniu w Jekaterynburgu pod zarzutem szpiegostwa.

RadioZET.pl/PAP