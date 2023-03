W parlamencie Gruzji doszło do starcia między politykami partii rządzącej i opozycji. Po serii krzyków i wyzwisk wywiązała się bójka. W mediach społecznościowych opublikowano nagrania.

W czasie gdy politycy próbowali "fizycznie" rozwiązać swoje spory, przed gmachem budynku tłumy protestowały przeciwko kontrowersyjnej ustawie o "zagranicznych agentach". Skandowano "nie dla rosyjskiego prawa", a także odśpiewano hymn państwowy.

Gruzja. Politycy pobili się w parlamencie. Wideo

Wspomniane prawo zakłada, że organizacje, które otrzymują ponad 20 proc. finansowania od zagranicznych źródeł, będą miały obowiązek zarejestrowania się jako "zagraniczni agenci". W innym przypadku czekają je wysokie grzywny.

Krytycy projektu porównują go do prawa rodem z putinowskiej Rosji. Apel do władz i posłów skierowali także profesorowie i naukowcy 26 gruzińskich uczelni. Podkreślili, że "rosyjskie prawo" jest nie do zaakceptowania.

W lutym kilkadziesiąt redakcji i organizacji zapowiedziało, że nie zastosuje się do nowego prawa. Prezydent Gruzji zadeklarowała, że zawetuje ustawę, ale parlament może jej weto odrzucić.

RadioZET.pl/ Twitter/ Reuters