Putin zabrał głos ws. incydentu na granicy. Miotał oskarżeniami

Rosyjskie media podały w czwartek, że do obwodu braińskiego przedostali się sabotażyści z Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał dziennikarzom, że Władimir Putin otrzymał w tej sprawie raport m.in. od FSB, a w piątek spotka się z członkami Rady Bezpieczeństwa. Nie chciał odpowiedzieć, czy Kreml zmieni status tzw. operacji specjalnej.

Pierwsze doniesienia zaczęły się pojawiać około godz. 10 czasu polskiego i mówiły o grupie dywersyjnej z Ukrainy, liczącej 50-100 osób, która przedostała się do obwodu briańskiego i ostrzelała kilka budynków, w tym szkolny autobus i wzięła zakładników we wsi Suszany. Jeden z żołnierzy miał otworzyć ogień do samochodu, którym jechał mężczyzna i troje dzieci.

Putin incydencie na granicy: To atak terrorystyczny

Rosyjskie media podawały sprzeczne informacje na temat rzekomego incydentu. Najpierw informowano, że w ataku miała zginąć ośmioletnia dziewczynka, później podano, że ofiarą był 10-letni chłopiec.

- (Neo-naziści i terroryści - red.) dzisiaj popełnili kolejny akt terrorystyczny, kolejną zbrodnię. Weszli w strefę przygraniczną i otworzyli ogień do ludności cywilnej. Widzieli, że to samochód cywilny, widzieli, że jadą nim cywile, dzieci. To ci ludzie postawili sobie za zadanie pozbawienie nas pamięci historycznej, naszej historii, naszych tradycji, języka - powiedziała Putin, cytowany przez agencję RIA Nowosti.

Po południu inna rosyjska agencja, TASS, przekazała, że według świadków sabotażystów nie ma już na terenie Rosji. Według gubernatora obwodu Aleksandra Bogomaza rano ukraińska grupa sabotażystów przekroczyła granicę. Przekazał, że we wsi Lubieczanie ostrzelali cywilny samochód.

Federalna Służba Bezpieczeństwa przekazała, że na miejscu obowiązuje stan wyjątkowy i rozpoczęła się operacja specjalna “przeciwko uzbrojonym ukraińskim nacjonalistom, którzy naruszyli granicę państwową”.

Później do sieci trafiły nagrania Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego (RKO), paramilitarnej jednostki zrzeszającej Rosjan wspierających Ukrainę w walce z rosyjską agresją. Na filmach widać umundurowanych mężczyzn z żółtymi opaskami na rękach i nogach, trzymających flagę RKO. - Dokładnie teraz możecie zobaczyć w internecie informacje, że "ukraińscy dywersanci" zabili dzieci, wzięli zakładników i wycofali się. Wszystko to kłamstwo kremlowskiej propagandy - mówił przedstawiciel Korpusu na nagraniu opublikowanym w sieci społecznościowej Telegram. - Rosyjski Korpus Ochotniczy wkroczył na Briańszczynę, by pokazać rodakom, że jest nadzieja, że wolni Rosjanie z bronią w ręku mogą walczyć z reżimem - dodał.

Ukraina zaprzecza, że doszło do incydentu na granicy

Kijów nazwał doniesienia o sabotażystach z Ukrainy rosyjską prowokacją. “Historia o ukraińskiej grupie dywersyjnej w Rosji to klasyczna prowokacja. Absolutnie celowa. Rosja chce przestraszyć swoich (ludzi – red.), by po roku wojny przynajmniej jakoś usprawiedliwić atak na inny kraj i rosnącą biedę” - oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

Ukraińscy strażnicy graniczni poinformowali, że sytuacja na granicy z Rosją jest pod kontrolą. Przekazali też, że informacje o ukraińskich dywersantach są prowokacją państwa agresora.

