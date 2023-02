Joe Biden jednak nie przyleci do Polski? Zaskakująca wypowiedź prezydenta USA

Joe Biden powiedział dziennikarzom, że jego wizyta w Polsce nie jest jeszcze przesądzona. - Nie podjąłem jeszcze decyzji, kiedy polecę do Polski, ani nie jestem nawet jeszcze pewny, że polecę - oznajmił prezydent USA. Pytany przez dziennikarzy, czy pojedzie też do Ukrainy, odparł, że "jest możliwość, że poleci do Polski, ale to wszystko".

Ewentualna wizyta prezydenta Bidena w Polsce była w ubiegłym tygodniu przedmiotem rozmów szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza z przedstawicielami Białego Domu i Departamentu Stanu. Przydacz stwierdził, że podczas rozmów dokonano dużych postępów w ustalaniu szczegółów wizyty.

Amerykańskie media pierwotnie podawały, że Biały Dom rozważa wizytę w Polsce w okolicach rocznicy rosyjskiej inwazji 24 lutego. NBC News podawał, że Joe Biden przyjedzie do Polski pod koniec lutego. Źródła zaznaczyły, że podróż nie jest ostatecznie zatwierdzona, dopóki Biały Dom nie ogłosi jej oficjalnie, oraz że plany mogą się zmienić.

Już w styczniu NBC informowała, że amerykański przywódca zastanawia się nad wizytą w Europie, w tym najprawdopodobniej w Polsce. Źródła przekazywały wówczas, że Biały Dom rozważał, w jaki sposób Biden mógłby symbolicznie zaznaczyć rocznicę inwazji, aby zwrócić uwagę na wytrwałość Ukrainy w obliczu brutalnej rosyjskiej kampanii wojennej i podkreślić dalszą solidarność USA z narodem ukraińskim.

