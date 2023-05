"Ukraińscy piloci są już szkoleni na F-16 w Polsce". Szef unijnej dyplomacji potwierdza

Borrell był pytany o to, jakie państwa miał na myśli, mówiąc, że szkolenia na F-16 rozpoczęły się w niektórych krajach. W tym kontekście wymienił Polskę. - Czy te szkolenia już się rozpoczęły? - padło pytanie. - Tak - odpowiedział.



Podczas szczytu G7 w Hiroszimie Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na szkolenie ukraińskich pilotów w obsłudze amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-16. Projekt poparły m.in. Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Dania i Portugalia.

Borrell: ukraińscy piloci są szkoleni w Polsce na samolotach F-16

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził przekonanie, że jego kraj otrzyma F-16 od swych zachodnich partnerów. Przy tym zastrzegł, że Kijów nie wie, ile samolotów mógłby w przyszłości otrzymać.

Doradca Joe Bidena ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan powiedział podczas szczytu G7 w Hiroszimie , że w miarę rozwoju szkolenia w nadchodzących miesiącach USA będą współpracować z sojusznikami, aby ustalić, kiedy samoloty zostaną dostarczone, kto je dostarczy i ile. Sullivan został również zapytany na konferencji prasowej o obawy, że Ukraina może zaatakować cele w Rosji, co doprowadziłoby do eskalacji. Doradca Bidena wyjaśnił, że wszystkie rodzaje uzbrojenia, które Stany Zjednoczone dostarczają, są przekazywane pod warunkiem, że Kijów nie użyje ich do ataków na terytorium Rosji.

RadioZET.pl/Z Brukseli Łukasz Osiński - PAP