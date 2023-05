Kreml reaguje na atak dronów na Moskwę. "Putin zaczął dzień bardzo wcześnie"

We wtorek rano kilka dronów uderzyło w budynki mieszkalne w rosyjskiej stolicy. Część została zestrzelona na przedmieściach Moskwy. Kilka godzin po incydencie głos w tej sprawie zabrał Kreml.

Dwór rosyjskiego dyktatora przekazał, że "bezprecedensowy atak dronów na Moskwę był odpowiedzią Kijowa na niedawne rosyjskie uderzenia". - Jest całkowicie jasne, że mówimy o reakcji kijowskiego reżimu na bardzo skuteczne ataki na centrum dowodzenia (w Ukrainie - red.) – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Atak dronów na Moskwę. Kreml komentuje

Przy okazji nie wspomniał o tym, że zmasowane rosyjskie ataki na Kijów i inne ukraińskie miasta w ostatnich dniach dotyczyły infrastruktury cywilnej, jak szpitale i bloki mieszkalne. - Dzień pracy prezydenta (Putina - red.) zaczął się bardzo wcześnie. Otrzymywał informacje w czasie rzeczywistym od ministerstwa obrony, mera Moskwy, gubernator obwodu moskiewskiego i ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych - dodał Pieskow, cytowany przez agencję AFP.

Rzecznik Kremla dodał, że "dzięki Bogu nie było ofiar i nie ma w tej chwili zagrożenia dla mieszkańców Moskwy i regionu moskiewskiego". Do incydentu z dronami odniósł się również doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

- Oczywiście nie jesteśmy w to bezpośrednio zaangażowani, jednak z przyjemnością obserwujemy wzrost liczby ataków na Rosję - powiedział we wtorek rano w telewizji Podolak, komentując poranny atak dronów na Moskwę.

- Bardzo ważne jest, by to zrozumieć. (...) Być może drony chcą wrócić do swoich właścicieli (...) i zadać pytanie - "Dlaczego wysyłacie nas na Kijów" - powiedział doradca prezydenta. Podkreślił, że dla niego, jak i dla większości Ukraińców o wiele ważniejsza są rosyjskie ataki na ukraińskie terytoria, zwłaszcza na Kijów, który atakowany jest niemal codziennie.

- Czy ci wszyscy ludzie, którzy myślą, że mogą grać w jednostronną grę, że mogą niszczyć bezkarnie inne suwerenne państwo - jeszcze po 15 miesiącach myślą, że nie będą mieli swojego 2014 roku? - dodał Podolak.

RadioZET.pl/AFP/PAP