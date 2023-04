Kreml reaguje na wejście Finlandii do NATO. "Ryzyko rozszerzenia konfliktu"

Finlandia formalnie wchodzi we wtorek 4 kwietnia do NATO. Państwo porzuciło neutralność po rozpętaniu przez Rosję w 2022 roku pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Finowie złożyli wniosek o wejście do Sojuszu razem ze Szwecją, jednak dołączają do niego sami. Członkostwa Szwedów wciąż nie poparły Turcja i Węgry (jest to wymóg wszystkich państw członkowskich - red.).

Kreml zareagował we wtorek na oficjalne dołączenie Finlandii do NATO. Reakcja Moskwy jest ostra i zwiastuje napięcie w północnej części Europy. W sprawie wypowiedzieli się m.in. rzecznik prezydenta Władimira Putina i minister obrony Rosji.

Finlandia wchodzi do NATO. Kreml: "Ryzyko rozszerzenia konfliktu"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, którego cytuje agencja AFP, nazwał członkostwo Finlandii w NATO "atakiem na nasze bezpieczeństwo" i powiedział, że oznacza "ostatnie zaostrzenie sytuacji". Zapewnił, że Rosjanie zastosują "środki zaradcze". Zaznaczył jednak, że w jej przypadku sytuacja jest zupełnie inna, niż z Ukrainą.

- Finlandia nigdy nie stała się antyrosyjską – powiedział Pieskow, cytowany przez agencję Interfax. Wiceszef MSZ Rosji. Aleksandr Gruszko powiedział, że w odpowiedzi Rosjanie wzmocnią potencjał militarny na kierunku zachodnim i północno-zachodnim swojego terytorium, tak aby zapewnić bezpieczeństwo swojego kraju.

Do tematu odniósł się na telekonferencji minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. Podkreślił, że sytuacja stwarza ryzyko znacznego rozszerzenia konfliktu na Ukrainie, ale "nie wpłynie na wynik operacji specjalnej". Jak podała agencja TASS, Szojgu zwrócił uwagę, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego wzmacniają kurs antyrosyjski, co prowadzi do eskalacji konfliktu na Ukrainie. - Ogłoszono, że tylko w tym roku są gotowi dostarczyć ponad 200 czołgów produkcji zachodniej, ponad 400 nowoczesnych bojowych pojazdów opancerzonych. Armia ukraińska otrzymuje broń dalekiego zasięgu, w tym rakiety o zwiększonym zasięgu do 150 km – powiedział.

RadioZET.pl/Tass.ru/AFP/Interfax.ru