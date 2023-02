Andrzej Duda udzielił wywiadu anglojęzycznej telewizji BBC, w którym podkreślił bohaterstwo Ukraińców w wojnie z Rosją, a zarazem konieczność dalszego dozbrajania armii Kijowa.

- Ta broń musi być dostarczana Ukrainie cały czas, Ukraina musi wygrać, Ukraina musi odeprzeć rosyjską agresję, ale by była w stanie to zrobić, potrzebuje uzbrojenia - powiedział Andrzej Duda. Dalej tłumaczył, że jako prezydent prowadzi politykę w oparciu o interes Polski i Polaków, z punktu widzenia bezpieczeństwa w tej części Europy.

Duda mówił o dozbrajaniu Ukrainy. Zacharowa reaguje

- Tym, co jest ważne dla nas, jest zapewnienie, by wolna, suwerenna i niepodległa Ukraina przetrwała i istniała. Tym, co także jest ważne, jest to, by rosyjski imperializm, który się odrodził, został zatrzymany - wyjaśnił polski prezydent.

Do tych słów odniosła się w niedzielę rzeczniczka MSZ Rosji. Maria Zacharowa napisała na swoim profilu na Telegramie ostry komentarz. "Prezydent RP Duda: Rosja wygra, jeśli Zachód nie wyśle szybko broni na Ukrainę. To wam nic nie pomoże. To tylko pogorszy sytuację" – przekazała Zacharowa. "Jedynym wyjściem dla Zachodu jest pokuta za to, co zrobił" - dodała rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

RadioZET.pl/Maria Zacharowa Telegram