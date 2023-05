Rosja oskarża Ukrainę, ale i Stany Zjednoczone o rzekomy atak dronami na Kreml. W środę Moskwa zarzuciła Kijowowi próbę ataku na stolicę, nazywając akcję "zaplanowanym atakiem terrorystycznym", której celem miał być sam Władimir Putin.

Władze Ukrainy, w tym prezydent Wołodymyr Zełenski, oświadczyły, że nie mają nic wspólnego z tymi działaniami. Według ISW możliwe jest, że sami Rosjanie zaaranżowali "prowokację", na co wskazuje kilka przesłanek. W ocenie Instytutu "jest wysoce nieprawdopodobne, by dwa drony mogły przeniknąć przez kilka stref obrony powietrznej i by zdetonowały lub zostały zestrzelone tuż nad samym Kremlem w sposób umożliwiający spektakularne uwiecznienie tego na wideo".

Rosja po rzekomych atakach na Kreml. Kuriozalne reakcje władz

W czwartek do kwestii odniósł się rzecznik Kremla oraz rosyjskie MSZ. Rosjanie oskarżają o atak Ukrainę, ale są przekonani, że akcję zarządzono, a następnie kierowano nią w Stanach Zjednoczonych.

- Decyzje w sprawie takich ataków nie są podejmowane w Kijowie, ale w Waszyngtonie. Kijów robi tylko to, co mu się każe. Waszyngton powinien wyraźnie zrozumieć, że o tym wiemy – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję TASS. Moskwa rozważa "różne opcje odpowiedzi na atak". - Możemy mówić tylko o przemyślanych, wyważonych krokach, które odpowiadają interesom naszego kraju - zaznaczył Pieskow.

Jednocześnie wyjaśnił, że prezydent Władimir Putin pracuje w czwartej normalnie w swoim gabinecie na Kremlu, niemniej w Moskwie wzmocnione zostaną środki bezpieczeństwa. 9 maja w stolicy Rosji odbędzie się parada z okazji Dnia Zwycięstwa – Rosjanie świętują wówczas koniec II wojny światowej i pokonanie nazistowskich Niemiec.

"Działania terrorystyczne i sabotażowe Sił Zbrojnych Ukrainy nabierają bezprecedensowego rozmachu" – podało natomiast w czwartek w oświadczeniu rosyjskie MSZ. Nie zabrakło kłamliwych oskarżeń pod adresem Kijowa, który "nie chce pokoju" ani "uregulowania konfliktu". "To sprawia, że realizacja wszystkich celów i zadań specjalnej operacji wojskowej jest jeszcze bardziej oczywista. Z terytorium Ukrainy nie może pochodzić zagrożenie dla bezpieczeństwa (Rosji). Nie mogą być stamtąd przeprowadzane ataki terrorystyczne" - przekazało MSZ Rosji.

RadioZET.pl/Tass.ru/Mid.ru