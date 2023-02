Kuriozalne orędzie Putina do Rosjan. Znów mówił o Polsce

To oni rozpoczęli wojnę, a my użyliśmy siły, by ich powstrzymać – kłamał wprost we wtorkowym orędziu Władimir Putin. Jego przemówienie w Gościnnym Dworze w pobliżu Placu Czerwonego w Moskwie oklaskiwała cała sala. Pojawił się też kolejny oskarżycielski zarzut pod adresem Polski.