Tylko jeden polski polityk ma szansę zostać szefem NATO. "Ma wysokie notowania"

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg miał być sekretarzem generalnym NATO do 30 września 2022 roku. Z powodu inwazji Rosji na Ukrainę przedłużył swoją kadencję o rok. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach poznamy nazwisko jego następcy.

Rozmowy kuluarowe już trwają. Premier Mateusz Morawiecki na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium w lutym powiedział, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej pracują nad wskazaniem wspólnego kandydata na szefa NATO. Taka kandydatura nie byłaby bez szans, biorąc pod uwagę to, że po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie państwa Sojuszu koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa wschodniej flance NATO.

Onet: Kwaśniewski jedynym Polakiem z szansami na stanowisko szefa NATO

Jak pisze Onet, kandydat będzie musiał mieć poparcie Stanów Zjednoczonych i europejskich członków Paktu Północnoatlantyckiego. Według portalu takiego poparcia nie uzyskałaby ewentualna kandydatura Polaka związanego z obecną władzą, która ma nadszarpnięte stosunki z największymi krajami NATO w Unii Europejskiej. “Co gorsza, nasi politycy nie mają też wcale wysokich notowań w Waszyngtonie, który co prawda wysoko ocenia polską politykę w stosunku do Ukrainy, ale który nie zapomniał, chociażby Andrzejowi Dudzie obraźliwego zachowania w stosunku do prezydenta Bidena po jego zwycięstwie wyborczym (polski prezydent nie pogratulował Joe Bidenowi zwycięstwa w wyborach - red.). Biały Dom nie jest też pewien, czy Duda - w razie prób dyplomatycznego zakończenia wojny w Ukrainie - nie byłby dla takiego scenariusza przeszkodą” - pisze dziennikarz Onetu Witold Jurasz.

Na giełdzie nazwisk nie ma więc prezydenta Dudy ani żadnego polityka PiS. Szanse mają natomiast prezydent Słowacji Zuzanna Czaputova, premier Litwy Ingrida Simonyte, premier Estonii Kaja Kallas i prezydent Rumunii Klaus Iohannis. Z wyjątkiem Rumunii, nie są to jednak państwa z istotnym potencjałem wojskowym na wschodniej flance NATO.

Niewykluczone, że wybrany zostanie polityk z Europy Zachodniej lub zza oceanu. W rozmowach o następcy Stoltenberga pada nazwisko brytyjskiego sekretarza obrony Bena Wallace, premiera Holandii Marka Rutte i wicepremier oraz minister finansów Kanady Chrystia Freeland. Możliwy jest też wybór byłego premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona czy szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Onet dowiedział się jednak, że jeden polski polityk miałby szansę zostać szefem NATO, pod warunkiem, że Warszawa go zaproponuje. Trzech ambasadorów państw NATO pytanych, czy widzą w Polsce polityka, który mógłby uzyskać poparcie państw członkowskich, wymieniło Aleksandra Kwaśniewskiego.

Jako atuty Kwaśniewskiego wymienia się jego wysokie notowania zarówno za oceanem, jak i w europejskich państwach członkowskich NATO oraz zdolności dyplomatyczne. Rozmówcy Onetu nie wierzą jednak, że obecne polskie władze poparłyby byłego prezydenta.

