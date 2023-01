Ławrow ostrzegł Polskę. Groźne słowa szefa rosyjskiej dyplomacji

Siergiej Ławrow podczas konferencji prasowej poświęconej działaniom rosyjskiej dyplomacji w 2022 roku nie wykluczył zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską i krajami bałtyckimi, w których - jego zdaniem - przeważają antyrosyjskie nastroje. Szef MSZ Rosji zaznaczył jednak, że Moskwa nie będzie tego inicjować.

- Nie jesteśmy zwolennikami zerwania stosunków dyplomatycznych. Nawet w najtrudniejszej sytuacji konieczne jest utrzymanie kanałów dialogu i rozwiązywanie problemów naszych współobywateli i rodaków - wyjaśnił.

Ławrow: Polska i kraje bałtyckie rozpoczęły zaciekłą rusofobiczną kampanię

Minister podkreślił, że w przypadku zerwania stosunków cała odpowiedzialność spadnie na władze Polski i państw bałtyckich. Według Ławrowa Moskwa zamierza bronić swoich interesów narodowych, a wszelkie działania przeciwników będą miały długofalowe konsekwencje.

Ławrow w rozmowie z dziennikarzami ocenił, że w ubiegłym roku doszło do “katastrofalnej degradacji stosunków z Polską i krajami bałtyckimi”. Szef rosyjskiej dyplomacji ocenił, że interakcja we wszystkich obszarach została zawieszona lub zredukowana do zera. Minister dodał, że stało się tak z powodu „zaciekłej rusofobicznej kampanii”, którą według niego rozpoczęto m.in. w Polsce.

RadioZET.pl/Ria Nowosti