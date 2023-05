List gończy za Łukaszenką? "Mamy dowody na udział w zbrodniach wojennych"

PAP dotarła do raportu organizacji National Anti-Crisis Management, z którego wynika, że białoruski reżim jest zaangażowany w nielegalne deportacje i reedukację ukraińskich dzieci. Organizacja wylicza, że do tzw. obozów wypoczynkowych i sanatoriów na terytorium Białorusi nielegalnie przywieziono ok. 2150 ukraińskich dzieci, w tym sieroty.

Członek białoruskiej opozycji, b. ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka, który prezentował ten raport we wtorek w Strasburgu, powiedział w rozmowie z PAP, że opracowanie dowodzi kluczowej roli prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki w nielegalnym wywożeniu ukraińskich dzieci do Białorusi. - Mamy dowody oraz dokumenty publiczne i niejawne, które absolutnie udowadniają rolę Łukaszenki w tych zbrodniach wojennych. Będziemy przedstawiali te dokumenty Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze w celu wydania listu gończego za Łukaszenką - oświadczył Łatuszka.

List gończy za Alaksandrem Łukaszenką?

Jak podkreślił, w raporcie udowodniono, że "Łukaszenka jako dyktator i przewodniczący Związku Białorusi i Rosji (ZBiR), podjął decyzje rozporządzające w sprawie udzielenia finansowania nielegalnego przemieszczania dzieci ukraińskich na terytorium Białorusi i Rosji". Łatuszka dodał, że Łukaszenka wspiera prawnie i finansowo decyzje Władimira Putina o wywożeniu dzieci ukraińskich na do Rosji.

- Łukaszenka jako szef związku ZBiR zatwierdził budżet. W odpowiedniej rezolucji jest wpisane, że to na mocy jego decyzji dzieci z tzw. donieckiej republiki ludowej i Ługańskiej republiki ludowej będą sprowadzane na terytorium dwóch krajów (Rosji i Białorusi - PAP) - zaznaczył.

Białoruski dyktator popełnił zbrodnie wojenne?

Według Łatuszki, Aleksandr Łukaszenka musi w tej kwestii ponieść taką samą odpowiedzialność jak Władimir Putin, za którym MTK wydał nakaz aresztowania. Jak przekazał, opozycjoniści białoruscy wnioskują, aby podczas zbliżającego się szczytu Rady Europy w Reykjaviku została podkreślona rola reżimu Łukaszenki oraz Związku Białorusi i Rosji w nielegalnej deportacji dzieci z Ukrainy.

Wyraził też nadzieję, że strona ukraińska wesprze te postulaty. - Liczymy na to wsparcie ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeby i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Walczymy o swobodę oraz wolność Białorusi i chcemy ukarać tę osobę, która popełnia systemowe przestępstwa zarówno przeciwko Białorusinom, jak i przeciwko Ukraińcom - powiedział.

RadioZET.pl/ Mateusz Mikowski, Adrian Kowarzyk (PAP)