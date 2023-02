Łukaszenka grozi Polsce. "Decyzje zapadły, odpowiemy"

Alaksandr Łukaszenka w czwartek udzielił wywiadu, w którym został zapytany o udział Białorusi w wojnie. Dyktator oświadczył, że będzie walczył z Ukrainą tylko w przypadku agresji na jego kraj. - Mińsk jest gotowy do podjęcia działań wojennych z Ukrainą tylko, jeśli pojawią się zagrożenia dla bezpieczeństwa Białorusi - powiedział.

Zaznaczył, że dotyczy to nie tylko Kijowa, ale także innych sąsiednich państw. Łukaszenka poinformował także, że w piątek, 17 lutego spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Łukaszenka grozi Polsce i Litwie. "Prowokują"

Łukaszenka odniósł się także do zamknięcia przez Polskę przejścia w Bobrownikach na granicy z Białorusią. Decyzja ta obowiązuje od 10 lutego do odwołania. Szef MSWiA Mariusz Kamiński przekazał, że resort podjął takie kroki ze względu na "ważny interes bezpieczeństwa państwa".

Sankcje zostały rozszerzone w tym samym dniu, w którym Białoruś na osiem lat w kolonii karnej skazała dziennikarza i działacza mniejszości polskiej Andrzeja Poczobuta. Z kolei Litwa zdecydowała o zamknięciu przejścia kolejowego z Białorusią Stasily-Bieniakonie.

- Na razie z ekonomicznego punktu widzenia Polska i Litwa ciągle prowokują. Zrzucają odpowiedzialność na mnie. Zamknęli przejścia. Co to jest? To jest prowokacja ekonomiczna. To znaczy, że nie ma handlu, nie ma gospodarki - mówił Łukaszenka.

- Myślimy, jak na to zareagować. Decyzje zapadły. Na początku odpowiemy łagodnie. Jeśli nie zrozumieją, wzmocnimy odpowiedź. Mamy wystarczającą siłę nacisku - kontynuował białoruski dyktator.

RadioZET.pl/interfax.ru/radio1.news