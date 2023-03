Łukaszenka oskarżył "ukraińskiego terrorystę" o uszkodzenie samolotu. Padł wątek polski

Aktywiści białoruskiej opozycji poinformowali 26 lutego, że udało im się uszkodzić rosyjski samolot rozpoznawczy A-50. Maszyna po kilku dniach opuściła lotnisko wojskowe Maczuliszczy pod Mińskiem i wróciła do Rosji, prawdopodobnie w celu naprawy.

Białoruski dyktator we wtorek odniósł się do incydentu, o czym poinformowała państwowa agencja Belta. Alaksandr Łukaszenka powiedział, że do tej pory w sprawie "zatrzymano ponad 20 osób, a reszta się ukrywa".

Białoruś. Łukaszenka o uszkodzonym samolocie A-50

Łukaszenka twierdzi, że A-50 "nie doznał żadnych znaczących uszkodzeń". Wcześniej białoruska opozycja podawała, że został uszkodzony m.in. radar maszyny, która zbiera informacje wywiadowcze przeciwko Ukraińcom.

Dyktator wspomniał również o aresztowaniu "ukraińskiego terrorysty". - Najwyraźniej został zwerbowany przez ukraińskie służby specjalne w 2014 roku. Jest informatykiem lub kimś, kto dobrze zna się na informatyce – powiedział Łukaszenka. Dodał, że lutowy atak przeprowadzono za pomocą małych dronów, które są trudne do wykrycia.

Według białoruskich aktywistów za atakiem dronami stoi dwie osoby, które już uciekły z Białorusi. Z kolei Łukaszenka sugerował, że "ukraińskiemu terroryście" zapewniono trasę Warszawa - Łódź - Ryga. I potem przekroczył granicę łotewsko-rosyjską i w ten sposób miał trafić na terytorium Republiki Białorusi.

W ocenie dyktatora atak na rosyjski samolot miał "wciągnąć Białoruś w wojnę". Pominał fakt, że od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę władze w Mińsku aktywnie wspierają Kreml - udostępniają swoje terytorium dla wojsk Putina oraz wspierają sprzętowo armię rosyjską.

