Macron wciąż chce rozmawiać z Rosją. „Antyamerykańska postawa”

Emocje polityczne we Francji nie opadły, po tym jak w piątek Rada Konstytucyjna uznała główne założenia reformy emerytalnej Emmanuela Macrona za zgodne z ustawą zasadniczą. Administracja prezydenta Francji przeforsowała podniesienie wieku emerytalnego z 62 na 64 lata, pomimo największych od lat protestów. Od stycznia regularnie strajkują największe centrale związkowe, a w antyrządowych demonstracjach w największych miastach bierze udział w sumie po kilka milionów osób.

- Już od pewnego czasu protesty przestały dotyczyć tylko reformy emerytalnej. Wielu Francuzów jest niezadowolonych ze stanu państwa, a ta reforma to tylko wierzchołek góry lodowej. Francuzi borykają się z różnymi problemami – w tym rosnącymi kosztami życia, wzrostem ceny paliw i stosunkowo wysoką inflacją na poziomie ok. 7 proc., która dla nich jest dotkliwym ciosem – komentuje Amanda Dziubińska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM).

Reforma uderza w najbiedniejszych i kobiety

Gościna podcastu „Współrzędne Świata” dodała, że społeczeństwo oburzyło także sama metoda przyjęcia reformy emerytalnej. Chodzi o skorzystanie z procedury art. 49.3 francuskiej konstytucji, która pozwala na przyjęcie prawa bez głosowania w Zgromadzeniu Narodowym.

- Projekt przeszedł całą drogę legislacyjną, ale rząd nie znalazł tak szerokiego poparcia politycznego w parlamencie do normalnego głosowania. Trzeba pamiętać, że Macron po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych nie ma bezwzględnej większości, dlatego czasem korzysta z procedury 49.3. Francuzi powiedzieli „nie”, tak dalej nie da się zarządzać państwem.

Przeciwnicy podniesienia wieku emerytalnego podkreślają, że to nie rozwiąże problemów całego systemu. - Przy okazji reformy podkreślano, że ci, którzy pracują najdłużej i najciężej za najniższą stawkę będą najbardziej dotknięci przez te zmiany. Argumentowano również, że reforma uderzy w kobiety, które mają niższe wynagrodzenie i przerywają okres składkowy na czas wychowania dzieci – komentuje ekspertka.

Jednocześnie potwierdziła, że wiek emerytalny we Francji jest jednym z najniższych w Europie i państwo przeznacza na nie dużo. - Około 14 procent PKB, a średnia w państwach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – red.) jest bez mała o połowę mniejsza – dodaje Amanda Dziubińska.

Z kolei premier Francji Elisabeth Borne obiecała w sobotę przyspieszyć kolejne reformy po wprowadzeniu reformy emerytalnej. Chodzi m.in. o, zagwarantowanie pełnego zatrudnienia, reformę systemu zdrowia, edukacji oraz transformację energetyczną kraju.

Antyamerykanizm Macrona

W podcaście analityczka tłumaczy również jaką wizję Francji kreśli Emmanuel Macron, którego druga kadencja upłynie za cztery lata. - Państwo w wizji Macrona ma przede wszystkim dużą dozę samodzielności. Zależy mu na przyspieszeniu procesu reindustrializacji Francji i odbudowy jej bazy produkcyjnej, co jest pokłosiem również kryzysu związanego z COVID-19. Jest także zwolennikiem podejścia protekcjonistycznego, też na poziomie europejskim – mówi ekspertka.

W ocenie Dziubińskiej „widzimy wyraźnie antyamerykańską postawę Macrona, która jest niebezpieczna, bo w tle jest wojna w Ukrainie”. - Macron boi się rywalizacji dwublokowej – z jednej strony USA, a z drugiej Chiny. Jego zdaniem Francja powinna się dystansować od tych konfliktów – podkreśla.

Zwłaszcza ostatnia wypowiedź Macrona na temat sporu o Tajwan wywołała zaniepokojenie nie tylko europejskich partnerów. - Najgorszą rzeczą byłoby myślenie, że my, Europejczycy, musimy się stać naśladowcami w tym temacie i dostosować się do amerykańskiego rytmu lub chińskiej przesadnej reakcji – mówił przywódca do dziennikarzy po powrocie z wizyty w Pekinie.

Zdaniem gościny podcastu „Współrzędne Świata” prezydent Francji podtrzymuje swój stosunek do Kremla. - Nie powiedziałabym, że Macron zrewidował swoją postawę wobec Rosji po inwazji na Ukrainę. Nadal bierze pod uwagę dyskusje ze stroną rosyjską, zwłaszcza po zakończeniu wojny. Wielokrotnie mówił o włączeniu Rosji do architektury bezpieczeństwa Europy – alarmuje Dziubińska.

