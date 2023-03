Mocne słowa kanclerza Niemiec. Bezpośrednio zwrócił się do Rosji i Chin

Olaf Scholz powiedział: - Czy Putin jest w ogóle gotowy negocjować sprawiedliwy pokój? W tej chwili nic na to nie wskazuje. Kanclerz Niemiec zaapelował również do Chin, aby nie rozważały wysyłania uzbrojenia do Rosji.

- Moje przesłanie dla Pekinu jest jasne: wykorzystaj swoje wpływy w Moskwie, aby naciskać na wycofanie wojsk rosyjskich i nie dostarczajcie broni agresorowi, czyli Rosji - mówił w Bundestagu.

Mocne wystąpienie kanclerza Niemiec. Jasny sygnał dla Rosji i Chin

Kanclerz oświadczył, że Niemcy i ich sojusznicy prowadzą rozmowy z władzami Ukrainy na temat przyszłych gwarancji bezpieczeństwa w ramach przygotowań do trwałego pokoju dla Ukrainy. - Rozmawiamy z Kijowem i innymi partnerami na temat przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Wiążą się one jednak z założeniem, że Ukraina skutecznie obroni się w tej wojnie – powiedział w niemieckim parlamencie.

Przemówienie Scholza miało miejsce ponad rok po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, co skłoniło kanclerza do ogłoszenia nowej ery w niemieckiej obronie i polityce zagranicznej, zwanej Zeitenwende. Agencja AFP zaznaczyła, że przez ostatnie 12 miesięcy Niemcy zwiększyły inwestycje we własne wojsko, zerwały więzi gospodarcze z Rosją i złamały tabu dotyczące wysyłania broni do stref konfliktu.

Niemcy przyłączyły się do tzw. koalicji czołgowej i umożliwiły dostarczenie czołgów Leopard 2 armii ukraińskiej przez zagranicznych partnerów. Jednak rząd w Berlinie odrzuca obecnie przekazanie Ukrainie myśliwców.

RadioZET.pl/AFP