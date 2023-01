Mocny apel szefa NATO ws. pomocy militarnej dla Ukrainy. "Musimy"

NATO nie uczestniczy w wojnie w Ukrainie prowadzonej przez Rosję, niemniej państwa członkowskie Sojuszu mocno wspierają zaatakowany przez reżim Putina kraj w sprzęt wojenny i amunicję.

Sytuacja na froncie pozostaje jednak ciężka i niewiele wskazuje na przybliżenie stron do zakończenia wojny. Jens Stoltenberg zapewniał w środę, że NATO będzie kontynuowało pomoc militarną dla Ukrainy.

Szef NATO: Musimy pomóc Ukrainie na polu bitwy

- Pozycja NATO nie zmienia się i pozostaję nią to, że Ukraina zostanie członkiem Sojuszu - zapewnił Stoltenberg. - Obecnie priorytetem jest kontynuowanie wsparcia i zapewnienie, że Ukraina przetrwa i wygra tę wojnę jako niezależne państwo europejskie. Dlatego dostarczamy Kijowowi bezprecedensowe wsparcie – dodał szef Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Stoltenberg podkreślał, że „tak ważne jest to, żeby Putin nie wygrał tej wojny”. - Bo będzie to straszne dla Ukrainy, ale i dla nas wszystkich. To będzie sygnał dla innych autorytarnych władców, że łamiąc międzynarodowe prawo, używają siły, mogą osiągnąć swoje cele. Dlatego, jeśli chcemy negocjować pokój na Ukrainie, musimy dostarczyć Kijowowi broń - zaznaczył szef NATO.

- Musimy udowodnić, że demokracja może wygrać z tyranią i opresją - podkreślił. Stoltenberg uczestniczył w Davos w panelu wraz prezydentem Polski Andrzejem Dudą, wicepremierem Kanady, pierwszym wicepremierem Ukrainy oraz dyrektorem Wywiadu Narodowego USA.

Podczas zorganizowanego w Davos panelu szef NATO odniósł się również do przeprowadzanego procesu rozszerzenia Sojuszu o Szwecję i Finlandię. - Jestem pewien, że Turcja wyrazi ostatecznie zgodę na przyjęcie tych dwóch państw do NATO, nie wiem jedynie kiedy - przyznał, komentując stawiane przez Ankarę warunki mające przekonać Turcję do ratyfikacji przyjęcia dwóch państw do Sojuszu.

- To najszybszy proces akcesyjny w historii. Celem Putina było zmniejszenie NATO, a dzieje się dokładnie odwrotnie. Zwiększenie naszej obecności na wschodzie to nie eskalacja, ale odstraszanie i zmniejszanie możliwości rozpętania wojny pomiędzy Rosją a NATO - zaznaczył Stoltenberg.

RadioZET.pl/PAP