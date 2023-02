Odliczanie w rosyjskiej telewizji. Mierzą czas do przemowy Putina

Władimir Putin ma 21 lutego przemówić w Gościnnym Dworze (Gostinyy Dvor) w centrum Moskwy. Rosyjski dyktator przed Zgromadzeniem Federalny (połączonymi izbami Dumy Państwowej i Rady Federacji) ma podsumować rok "operacji specjalnej", jak Kreml nazywa inwazję na Ukrainę, oraz wyznaczyć dalsze cele wywołanej przez siebie wojny.

Jak poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, w wydarzeniu wezmą udział również rosyjscy żołnierze ranni podczas walk w Ukrainie. Nie są natomiast tam mile widziani dziennikarze z "nieprzyjaznych krajów". Propagandowe wydarzenie, które rozpocznie się o 10 czasu polskiego, będą transmitować główne propagandowe kanały telewizyjne.

Przemówienie Putina. Odliczanie w rosyjskiej telewizji

Na antenie stacji informacyjnej Rossija 24 w poniedziałek rozpoczęła odliczanie do przemówienia Putina. Zegar z upływającymi minutami i godzinami widnieje cały czas na ekranie kanału.

Komentatorzy zwracają uwagę, że dzień przemówienia rosyjskiego dyktatora nie jest przypadkowy. Po pierwsze przypada na trzy dni przed rocznicą pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Poza tym również we wtorek przemówienie w Warszawie wygłosi prezydent USA Joe Biden. Ma to być specjalne przesłanie do Polaków i Ukraińców.

Niektórzy eksperci i władze Ukrainy ostrzegają, że Putin może w okolicy rocznicy inwazji może przejść do dalszej eskalacji. Chodzi m.in. o powiększenie mobilizacji, rozpoczęcie nowej ofensywy przeciwko Ukrainie czy dalszy szantaż nuklearny.

RadioZET.pl