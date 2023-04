"Odwiedza miejsca swoich zbrodni". Doradca Zełenskiego reaguje na "wizytę" Putina

Prezydent Rosji, który od marca ścigany jest przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne, miał odwiedzić wojskowych na terenach okupowanych w Ukrainie. We wtorek rano Kreml opublikował zdjęcia i nagrania wideo, które mają dokumentować wizytę Władimira Putina w obw. chersońskim i ługańskim. Nie podano jednak kiedy miało dojść do tego wydarzenia.

W komentarzu zamieszczonym we wtorek na Twitterze Podolak oświadczył, że rok temu "świat czekał na oświadczenia Putina, na to co zrobi i powie", a teraz "jest to obojętne, nie ma już takiego aktora politycznego". Dodał następnie: «jest natomiast «podróż specjalna» autora masowych morderstw po okupowanych i zniszczonych terytoriach, by na koniec nacieszyć się zbrodniami (popełnionymi przez - red.) «swoich»".

Wojna w Ukrainie. Kijów komentuje "wizytę" Putina

Podolak odniósł się w ten sposób do rozpowszechnionych przez Kreml informacji, iż rosyjski dyktator był w Heniczesku, w okupowanej przez wojska rosyjskie części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy, a także na terenie tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (DRL). Heniczesk leży około 40 km od anektowanego Krymu.

Według twierdzeń Kremla Putin spotkał się z wojskowymi dowodzącymi inwazją na Ukrainę: Olegiem Makarewiczem, Michaiłem Tieplinskim i Aleksandrem Łapinem. Niezależne media rosyjskie uważają, że nagranie Kremla zostało zmanipulowane. Ze słów Putina o Wielkanocy w pierwszej wersji nagrania wycięte zostało słowo "będzie", co sugeruje, iż domniemana podróż nastąpiła przed 16 kwietnia, czyli terminem tegorocznej Wielkanocy we wschodnim obrządku.

RadioZET.pl/AFP/PAP