Orędzie Putina. Przecieki, spekulacje i wielkie napięcie w Rosji

Władimir Putin we wtorek podsumuje trwająca od roku "specjalną operację wojskową", czyli inwazję na Ukrainę. Analitycy spekulują, co może ogłosić prezydent Rosji. Według "New York Timesa", który powołuje się na źródła w amerykańskim wywiadzie, prawdopodobne jest, że Putin zapowie kolejną falę mobilizacji.