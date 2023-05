Ostra reakcja Brukseli na lex Tusk. "Nie zawahamy się użyć odpowiednich środków"

Lex Tusk, jak potocznie nazywana jest ustawa powołująca specjalną komisję ds. zbadania rosyjskich wpływów w polskiej polityce w latach 2007-2022, budzi ogromne wątpliwości i krytykę nie tylko ze strony opozycji. Niezależni komentatorzy zwracają uwagę, że nowa instytucja będzie miała możliwość pozbawienia sprawowania funkcji publicznych aż na 10 lat, a politycy partii rządzącej nie ukrywają, że głównym celem komisji ma być Donald Tusk.

We wtorek do sprawy odniósł się unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders. W oświadczeniu dla mediów przekazał: - Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni polską ustawą o komisji, która może pozbawić obywatela praw bez możliwości odwołania się do sądu.

Lex Tusk. Komisja Europejska komentuje ustawę

Reynders dodał: - W Polsce nie mamy specjalnie światełka w tunelu w zakresie niezależności wymiaru sprawiedliwości. Unijny komisarz odniósł się także do mechanizmu działania komisji ds. wpływów rosyjskich, która w jego ocenie łamie demokratyczne zasady.

- Można to zrobić za pomocą decyzji administracyjnej bez jakiegokolwiek przeglądu sądowego. Jest to specjalny problem, który przeanalizuje komisja i w razie czego podejmie odpowiednie kroki, ponieważ nie możemy zgodzić się na taki system bez prawdziwego dostępu do sprawiedliwości, do niezależnego sędziego wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej - komentował.

Powiedział, że w Komisji Europejskiej dyskutowano o praworządności w Polsce i na Węgrzech, ponieważ w obu krajach są rozwiązania, które budzą wątpliwości. Reynders zapowiedział, że kontrowersyjna ustawa będzie analizowana. - Ale nie zawahamy się podjąć odpowiednik środków jeśli będzie trzeba - dodał.

RadioZET.pl/Onet.pl/TVN24.pl