Petr Pavel prezydentem Czech. Zadzwonił do niego Andrzej Duda

Po przeliczeniu głosów ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych nieoficjalnie podano, że nowym prezydentem Czech będzie Petr Pavel. Jego konkurent, były premier Andrej Babisz, uznał swoją porażkę i pogratulował Pavlowi.

Na byłego wysokiej rangi dowódcę czeskiej armii i szefa Komitetu Wojskowego NATO padło 58,32 proc. głosów. Na Babisza głosowało 41,67 proc. Pavel dostał prawie milion głosów więcej niż jego konkurent. Frekwencja wyniosła 70,25 proc. Wyniki wyborów musi zatwierdzić Państwowa Komisja Wyborcza i we wtorek mają zostać ogłoszone w Dzienniku Urzędowym.

Petr Pavel nowym prezydentem Czech. Polskie reakcje

"Dziś (sobota 28 stycznia - red.) zakończyły się wybory prezydenckie u naszych sąsiadów Czechów. Nowym Prezydentem Republiki Czeskiej został wybrany Gen. Petr Pavel! Szanowny Panie Prezydencie, serdeczne gratulacje i pozdrowienia z Polski! Zapraszamy z wizytą do Warszawy!" - napisał prezydent Andrzej Duda w sobotę na Twitterze.

Jeszcze przed drugą turą Petr Pavel zapowiedział, że w swoją drugą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Deklaracja padła po tym, jak Andrej Babisz w telewizyjnej debacie zasugerował, że nie wyśle wojsk w przypadku rosyjskiej agresji na Polskę i kraje bałtyckie.

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, poinformował, że prezydent Andrzej Duda odbył rozmowę telefoniczną z przyszłym prezydentem elektem Petrem Pavlem. - To była krótka, treściwa, bardzo dobra rozmowa w dobrej atmosferze. Prezydenci wzajemnie zapewnili się o swoim przywiązaniu do dobrosąsiedzkich polsko-czeskich stosunków. Prezydent Duda zaprosił też prezydenta elekta Pavla do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce - powiedział Przydacz.

"Gratuluję Petrowi Pavelowi zwycięstwa w wyborach. Polsko-czeskie partnerstwo jest gwarantem bezpieczeństwa naszego regionu. Razem możemy wiele osiągnąć" - napisał w sobotę premier Mateusz Morawiecki na Twitterze.

Tak wybór Pavla skomentował Radosław Fogiel z PiS i szef sejmowej Komisji Spraw Zaganianych: - Polsko-czeskie stosunki już dzisiaj są bardzo dobre. Współpraca z rządem premiera Petra Fiali rozwija się w sposób pozytywny. Oczywiście, zawsze jest pole - na przykład do rozwoju głębszej wymiany handlowej. Współpracujemy z Czechami zarówno bilateralnie, jak i w szerszych formatach. Liczymy również na współpracę na forum Unii Europejskiej.

Jakim prezydentem Czech będzie Petr Pavel?

Dr Krzysztof Dębiec, główny specjalista w Zespole Środkowoeuropejskim Ośrodka Studiów Wschodnich w sobotę w rozmowie z PAP stwierdził, że wygrana Pavla "nie jest żadnym zaskoczeniem", gdyż wyniki praktycznie w 100 proc. pokrywają się ze wcześniejszymi prognozami. - Generał Pavel był wyraźnym faworytem tych wyborów i sprostał tej roli - dodał.

Ekspert OSW ocenił, że po prezydenturze Pavla można spodziewać się proatlantyckiej polityki trzymania Czech w głównym nurcie wsparcia dla Ukrainy oraz współbrzmienia w tym zakresie z polityką rządu premiera Petra Fiali. - Należy spodziewać się tego, że tak jak Praga i Warszawa mówią jednym głosem na poziomie rządów, to tak samo będzie na poziomie głów państw - zaznaczył. Dodał, że Pavel w trakcie kampanii podkreślał również temat bezpieczeństwa energetycznego, gdzie widział "przestrzeń na pogłębienie relacji z Warszawą".

- Natomiast można zaznaczyć, że gen. Pavel jest pewnym sceptykiem, jeżeli chodzi o format współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Przede wszystkim ze względu na stanowisko Węgier w kwestii wsparcia Ukrainy czy sankcji względem Rosji. Dla niego, tak jak to wyrażał, różnice w tak istotnych kwestiach współczesnej polityki zagranicznej mogą być nie do przeskoczenia i stąd nawet dopuszczał otwarcie debaty na temat wyjścia Czech z tego formatu czy jego poszerzenia, tak, żeby rozcieńczyć ten wpływ Budapesztu - powiedział.

