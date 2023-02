Pierwsze słowa Bidena w Kijowie. Prezydent USA złożył ważną deklarację

Joe Biden przyjechał w poniedziałek do Ukrainy. Prezydent USA złożył niespodziewaną wizytę w Kijowie, gdzie spotkał się z Wołodymyrem Zełenskiem oraz jego małżonką Oleną. Cała trójka pojawiła się przed pałacem prezydenckim.

Biden w Kijowie. Obiecał pomoc dla Ukrainy

Amerykański przywódca zdążył już zadeklarować m.in., że Ukraina otrzyma nowy pakiet pomocy wojskowej warty 500 mln dolarów, w tym amunicję do systemów HIMARS. - Skierujemy miliardy dolarów, żeby zapewnić funkcjonowanie ukraińskiego społeczeństwa - oświadczył.

Wypowiedział też słowa wsparcia dla narodu ukraińskiego w walce z okupantem, zaznaczając, że "poświęcenie Ukrainy jest ogromne". - To niezwykłe, że wszyscy powstali, że wszyscy starali się przeciwstawić tej napaści - powiedział, dodając, że wśród tych, którzy sprzeciwili się rosyjskiej napaści, był również naród amerykański.

- Dziesiątki tysięcy Rosjan uciekają ze swojego kraju, gospodarka Rosji jest słaba - podkreślił. Dodał, że Władimir Putin "liczył, że nie będziemy w stanie zebrać koalicji, ale źle to rozegrał".

- Cały świat pomaga bronić się Ukrainie. Wdrożyliśmy bezprecedensowe sankcje - kontynuował, dodając, że "wolność jest bezcenna i warta tego by toczyć o nią walkę". - Mam ogromny szacunek i podziw dla Ukraińców, dla ludzi tak ciężko pracujących, dlatego że nie ulegliście, nie poddaliście się. Jest to rzecz wielka. Cały świat patrzy na was i jest pod wrażeniem - przekazał Biden.

RadioZET.pl/PAP