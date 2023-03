Pielucha na Instagramie figuruje pod zdrobnionym nazwiskiem - Pieluszka. W Polsce głośno zrobiło się o jej książce, w której opisała swoje przelotne doświadczenia seksualne z mężczyznami z różnych stron świata głównie dlatego, że internauci szybko odkryli jej rodzinne koneksje - 34-letnia autorka książki jest córką posłanki PiS Beaty Mateusiak-Pieluchy. Tym razem, w rozmowie z Wirtualna Polską, zabrała głos w nieco poważniejszej sprawie - masowej migracji Rosjan na indonezyjską wyspę.

Polka przestrzega przed Rosjanami na Bali. "Myślę, że piekło rozpętał gigantyczny napis na ścianie"

Faktem jest, co potwierdzają oficjalne dane przytaczane przez WP, że Rosjanie stanowią obecnie największy odsetek turystów przebywających na wyspie. W skali miesiąca ma się tam pojawiać przeszło 20 tys. nowych Rosjan uciekających z kraju m.in. ze względu na strach przed poborem do wojska. Niestety, według relacji autorki, przekłada się to na komfort przebywania na Bali.

- Myślę, że piekło rozpętał gigantyczny napis na ścianie w samym centrum Canggu (jedno z bardziej popularnych kierunków emigracji zewnętrznej - red.), "moje ciało jest tutaj, ale serce w Rosji", wykonany cyrylicą - relacjonuje w rozmowie z WP. Są i tacy, którzy wojny nie popierają, a wyspiarskie zasady szanują, ale i ci mają padać ofiarą "fali nienawiści i dyskryminacji". Od wybuchu pandemii wschodnia nacja ma królować w statystykach nie tylko przybywających na wyspę, ale także z niej deportowanych.

Rosjanie na Bali. Rząd zakazuje korzystania z motocyklów. Rynek pracy drży

Jedną z konsekwencji nieprzestrzegania zasad przez Rosjan miała być decyzja balijskiego rządu o zakazie korzystania z motocykli przez wszystkich turystów. To echo wypadku, do jakiego na i tak ekstremalnych warunkach drogowych na wyspie miała doprowadzić jedna z Rosjanek. Jak relacjonuje Pielucha, Rosjanie chcą zostać na Bali za wszelką cenę, często fałszując wizy, które - co potwierdza indonezyjski CNN - tamtejszy gubernator Wayan Koster chciał zlikwidować, zwracając się z taką prośbą do odpowiedniego ministerstwa w Indonezji.

- Rosjanie robią rejestracje do samochodów czy skuterów ze swoimi imionami, co również jest niezgodne z prawem - tłumaczy Katarzyna.

Do tego dochodzą problemy z rynkiem pracy, bo choć oficjalnie pracować na Bali mogą jedynie obcokrajowcy ze specjalną wizą, w praktyce przepis wydaje się być martwy. Zapytana przez WP o sektory, w których Rosjanie szukają zatrudnienia, w przypadku kobiet wskazuje na branże beauty, posadę DJ-ek, pań do towarzystwa, czy tancerki. Z kolei w przypadku Rosjan - dużym zainteresowaniem cieszy się rola fotografów, filmowców, czy właścicieli różnych biznesów. Lista problemów jest długa, o ile ci mniej zamożni obywatele Rosji zajmują typowe stanowiska pracy, nie brakuje Rosjan z potężnymi majątkami. Ci z kolei wykupują nieruchomości, w ten sposób przejmując rynek wynajmu i podnosząc ceny Balijczykom.

Rosjanie kolonizują Bali

- Teraz mamy do czynienia z czymś w rodzaju kolonizacji przez Rosjan - przenoszeniu ich kultury na wyspę, łącznie z językiem, który jest obecny na przykład na billboardach - puentuje Katarzyna, dodając że większość z mieszkańców Bali zgadza się co do tego, że Rosjan nierespektujących zasad wyspy należałoby się pozbyć.