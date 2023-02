Polska będzie bogatsza od Wielkiej Brytanii? "Do końca tej dekady"

W mocnych słowach o kondycji brytyjskiej gospodarki wypowiedział się szef Partii Pracy, Keir Starmer. W jego ocenie, przy obecnych tendencjach, już za kilka lat gospodarka Polski może stać się silniejsza od gospodarki Wielkiej Brytanii.

- Musimy być szczerzy co do ścieżki upadku, na którą konserwatyści skierowali nasz kraj. Brytyjczycy zostają w tyle, podczas gdy nasi europejscy sąsiedzi stają się bogatsi - uważa Keir Starmer. Polityk zaapelował do Brytyjczyków, by poparli jego ugrupowanie w wyborach parlamentarnych.

Szef Partii Pracy: Polska może być bogatsza od Wielkiej Brytanii

- Nie chcę, aby młodzi ludzie byli zmuszeni emigrować z Wielkiej Brytanii. Drenaż mózgów do Monachium i Warszawy - to nie jest przyszłość, na którą zasługuje nasz kraj - mówił.

Z aktualnych danych wynika, że brytyjska gospodarka ledwo uniknęła recesji, a dwucyfrowa inflacja uderzy teraz głównie w gospodarstwa domowe.

Keir Starmer porównał dane dotyczące PKB w Wielkiej Brytanii i w Polsce - w 2021 roku było to 44 979 dolarów na mieszkańca w Wielkiej Brytanii i 34 915 dolarów w Polsce.

Co to oznacza? Szef Partii Pracy przekonuje, że w oparciu o średni wzrost 0,5 proc. rocznie w latach 2010-2021 w Wielkiej Brytanii, wskaźnik ten będzie niższy od polskiego do 2030 roku, jeśli Polska utrzyma swój średni wzrost 3,6 proc. rocznie.

RadioZET.pl/ Reuters