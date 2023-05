Prigożyn kolaborantem? Nowe doniesienia z Kremla. "Administracja Putina przygotowuje operację"

Jewgienij Prigożyn, przywódca rosyjskiej Grupy Wagnera, samozwańczej jednostki wojskowej, która od dłuższego czasu stacjonuje w ukraińskim Bachmucie, miał zaproponować armii ukraińskiej "układ". O sprawie poinformował w poniedziałek Washington Post, powołując się na przecieki z Pentagonu. Według tej relacji Prigożyn miał skontaktować się z Głównym Zarządem Wywiadu Wojskowego (GUR) i zaproponować informacje o pozycjach rosyjskich oddziałów w zamian za wycofanie się Ukrainy z Bachmutu.

Prigożyn kolaborantem? Napięcie na linii Kreml - Grupa Wagnera

Ukraińcy, według dokumentów, do których dotarł Washington Post, mieli odrzucić propozycję ze względu na brak zaufania do Prigożyna. A sama propozycja szefa Grupy Wagnera ma świadczyć o ogromnej skali problemów rosyjskiego wojska: wcześniej próbował szantażować własne zaplecze - rosyjskie ministerstwo obrony - usiłując wymusić dostawy amunicji. Zagroził, że w przypadku braku dostaw, jego jednostka opuści Bachmut do 10 maja.

Niedługo później w sieci pojawiła się odpowiedź samego Prigożyna na zarzuty formułowane przez amerykański dziennik. Na Telegramie odparł, że są "nonsensowne" i zaprzeczył o jakiejkolwiek próbie kontaktu z ukraińskimi wojskami. O komentarz ws. poproszony został też rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Odparł krótko, że publikacja wygląda na "dziennikarską kaczkę".

ISW zapowiada: "administracja Putina przygotowuje akcję"

Konflikt na linii Grupa Wagnera - Kreml analizuje w najnowszej publikacji Instytut Studiów nad Wojną, amerykański think tank. Jak czytamy, "zgłoszone próby współpracy Prigożyna z ukraińskim wywiadem byłyby częścią jego sporu z rosyjskim Ministerstwem Obrony (MON), a nie atakiem na prezydenta Rosji Władimira Putina".

ISW ocenia, że Prigożyn konkuruje o względy Putina, a potencjalna "kolaboracja" z ukraińskim wojskiem mogłaby być elementem tej strategii. "prawdopodobnie to część próby zdobycia przychylności Putina poprzez ułatwienie szybkiego zwycięstwa Wagnera w Bachmucie, przy jednoczesnym wyrządzeniu szkody rosyjskim siłom konwencjonalnym za kulisami".

Co więcej, zarzuty wobec Prigożyna w najbliższym czasie raczej nie skłonią Kremla do usunięcia dowódcy Wagnera, ale mogą doprowadzić do akcji przeciwko niemu. Wszystko dlatego, że Kremlowi ma nie opłacać się ingerowanie w strukturę, jaką jest prywatne armia Wagnerowców. Putin stara się zachować "formalny" dystans do jednostki, a pozbycie się Prigożyna zmuszałoby go do wchłonięcia żołnierzy w oficjalne ciało rosyjskiej armii.

"Anonimowe źródła kremlowskie ujawniły, że administracja prezydenta Rosji przygotowuje operację informacyjną mającą na celu publiczną dyskredytację Prigożyna, ale zauważyły, że jest mało prawdopodobne, aby Kreml zagroził Prigożynowi, podczas gdy siły Wagnera są na linii frontu" - czytamy.

RadioZET.pl/Washington Post/ISW