Finlandia ma zgodę Turcji na dołączenie do NATO - podała w środę agencja AFP, powołując się na komentarz prezydenta tego państwa Sauli Niinistö.

- Turcy mieli nadzieję, że będę tam, aby otrzymać odpowiedź. Oczywiście przyjąłem zaproszenie i pojadę (do Turcji) – powiedział fiński prezydent Sauli Niinistö, cytowany przez AFP.

Przełom ws. wejścia kraju do NATO? "Duże prawdopodobieństwo"

Formalnie ratyfikacja kandydatury Finlandii do NATO będzie musiała zostać zatwierdzona przez turecki parlament. Turcja od czasu złożenia wniosków władz Finlandii i Szwecji o wejście do NATO podkreślała, że zgodzi się na to pod warunkiem zmiany polityki wobec migrantów pochodzenia kurdyjskiego. Ankara krytykowała działania Szwecji w tej sprawie, ale pochwalała postępy Finlandii.

Reuters podał w środę, że turecki parlament "z dużym prawdopodobieństwem" ratyfikuje akcesję Finlandii do NATO do połowy kwietnia. Według źródeł agencji z Ankary ratyfikacja wniosku Szwecji nastąpi później ze względu na spór dotyczący kurdyjskich uchodźców w tym kraju. - Nie byłoby błędem powiedzieć, że rozmowy akcesyjne (z Finlandią) będą prowadzone w innym czasie niż ze Szwecją - powiedział agencji Reutera jeden z tureckich urzędników.

Szwedzki premier Ulf Kristersson powiedział we wtorek, że prawdopodobieństwo przystąpienia Finlandii do NATO przed Szwecją wzrosło w ostatnich tygodniach. Podkreślił jednak, że dołączenie jego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest tylko kwestią czasu.

Po rozpoczęciu przez Rosję w lutym 2022 roku pełnowymiarowej wojny w Ukrainie władze Finlandii i Szwecji porzuciły politykę neutralności i złożyły wnioski o przystąpienie do NATO. Spośród państw członkowskich Sojuszu obie kandydatury blokowały, poza Turcją, Węgry. Tamtejsze media poinformowały o przesunięciu marcowego głosowania w węgierskim parlamencie w tej sprawie.

RadioZET.pl/AFP/Reuters